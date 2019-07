“Ik heb veel foto’s van verbrande appelen en peren gekregen.” Schepen vraagt telers om schade door hitte te melden Dirk Selis

26 juli 2019

13u40 0 Sint-Truiden Schepen van Landbouw Hilde Vautmans roept - na de bijzondere hete dagen - boeren en telers op om eventuele schade aan hun fruit en gewassen te melden. “Ik heb al enorm veel berichtjes gekregen van telers met foto’s van verbrande appelen en peren”, zegt Vautmans. Het Proefcentrum Fruitteelt meldt dat vooral de buitenlaag en kop van de appelbomen door de hitte zijn aangetast. De oogst zelf zou voorlopig iets kleiner zijn dan andere jaren.

Eerst het goede nieuws: de gevolgen van de droogte en hitte van de voorbije weken lijken voor de Belgische appel- en perenoogst momenteel nog mee te vallen. De oogst zou maar iets kleiner dan gemiddeld zijn, zo blijkt uit de eerste raming voor het seizoen 2018-2019. De raming - door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, in samenspraak met het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en de Boerenbond - gebeurt op basis van een rondvraag bij een 200-tal fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle provincies. De enquête werd begin juli afgenomen.



Resultaten

Er wordt uitgegaan van een Belgische perenoogst van 317,5 miljoen kilo. Dat is 6 procent minder dan het vijfjarige gemiddelde, maar wel 2 procent beter dan vorig jaar, toen er sprake was van vorstschade in het voorjaar. Wel waarschuwt de Boerenbond dat de oogstschatting voor peren misschien nog naar beneden moet worden bijgesteld, als de droogte nog aanhoudt tot aan de pluk, in de tweede helft van augustus. Voor de Belgische appeloogst wordt uitgegaan van 216,6 miljoen kilo. Dat is 5 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde. 2017 was nog een echt rampjaar voor de appeltelers, toen de opbrengst amper 74 miljoen kilo bedroeg.



Positief voor suikergehalte?

De vruchten zijn momenteel iets kleiner dan normaal. Maar als er nog voldoende regen valt, kan dit leiden tot een enigszins normale appelmaat, laat de Boerenbond verstaan. “Bovendien heeft het zonnige weer een positief effect op het suikergehalte van de vruchten, wat tot uiterst smaakvolle appels en peren leidt.” Dat laatste wordt evenwel tegengesproken door het Proefcentrum Fruitteelt. “Die hitte is nergens goed voor. De buitenste laag en de appels die zich in de kop van de bomen bevinden, zijn te erg door de zon aangetast. Voorlopig is het koffiedik kijken wat dat voor de oogst zal betekenen.”

Gekookt fruit

Ook de Truiense fruitteler Theo Billen heeft zijn bedenkingen bij de stelling van de Boerenbond. “Dat het zonnige weer een positief effect heeft op het suikergehalte? Maar dan toch zeker niet niet de hitte van de voorbije dagen. Die doet ons fruit koken”, zegt Theo Billen. "Ik vrees opnieuw voor veel kleine appels en peren. Ik hou mijn hart vast, maar laat ons hopen dat het klimaat de komende 6 weken wat normaler is. Dan valt het allemaal misschien nog mee.”

Landbouwramp?

Schepen van Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld) spreekt intussen over een zoveelste tegenslag voor de telers. “Ik heb de afgelopen uren enorm veel berichtjes gekregen van telers met foto’s van verbrande appelen en peren”, zegt Vautmans. “Volgende week ga ik met de schattingscommissie op het terrein om de schade van het verbrande fruit in de streek vast te stellen en in kaart te brengen. Ik roep boeren en telers op om eventuele schade te melden. Daarna kunnen we kijken of dit in aanmerking kan komen om erkend te worden als landbouwramp. Intussen vraag ik de Vlaamse regering in lopende zaken om alles in het werk te stellen om de situatie van heel nabij op te volgen om de boeren te kunnen ondersteunen. We hebben immers twee uitzonderlijke dagen beleefd, met omstandigheden waar onze boeren zich moeilijk tegen kunnen wapenen”, aldus Vautmans.