“Huisartsen dienen alerter te zijn”: kwart van kankerpatiënten krijgt verkeerde diagnose Dirk Selis

10 juni 2019

15u27 0 Sint-Truiden Eén op de vier kankerpatiënten (26%) in ons land zegt in eerste instantie de verkeerde diagnose te hebben gekregen. Dat blijkt uit een bevraging van kankerinformatieplatform All.Can bij bijna 400 patiënten. De Limburgse ziekenhuizen zijn op de hoogte van de cijfers en kijken voornamelijk richting de huisarts.

Eén op vier respondenten die zijn diagnose kreeg buiten een screeningsprogramma (26%) stelt dat zijn ziektebeeld verkeerdelijk was gediagnosticeerd, éénmalig (18%) of herhaaldelijk (8%). 13% van hen wachtte zes maand of langer op een diagnose. “Onze huisartsen moeten alerter zijn. Toegegeven, het is niet evident wanneer mensen met algemene klachten zoals vermoeidheid of met rugpijn naar de huisarts gaan. In deze gevallen is het niet abnormaal dat eerst aan de meer frequentere oorzaken gedacht wordt en niet meteen aan kanker. Maar toch, kostbare tijd en geld gaan verloren. Ook de opvolginformatie kan beter”, zegt Stephanie Devisscher van het in maart in ons land opgerichte All.Can, een platform voor patiëntgerichte kankerzorg. In totaal namen 391 Belgen deel aan de bevraging.

Meer dan zes maanden is uitzonderlijk

‘We horen inderdaad al eens dat niet meteen de juiste kankerdiagnose gesteld wordt, maar dan vooral wanneer mensen zich presenteren bij de huisarts met algemene klachten” zegt woordvoerder Jurgen Ritzen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). “In deze gevallen is het niet abnormaal dat eerst aan de meer frequentere oorzaken gedacht wordt en niet meteen aan kanker. En dan kan het soms ook langer duren voor de juiste diagnose gesteld wordt, maar meer dan 6 maanden is toch echt uitzonderlijk. Zodra mensen naar de specialist gestuurd worden, gaat het normaal snel vooruit. Er zijn korte wachttijden voor consultaties en onderzoeken bij vermoeden van kanker. Artsen, verpleegkundigen en oncocoaches hier in ZOL doen er alles aan om mensen zo goed mogelijk te informeren. Zowel tijdens consultaties als met brochures en infosessies bijvoorbeeld”, besluit Ritzen.

Oncomap

Vier op de tien patiënten kregen naar eigen zeggen te weinig belangrijke info over symptomen die kunnen duiden op het verergeren of terugkeren van de ziekte. De helft geeft bovendien aan geen informatie over patiëntengroepen of vrijwilligerswerk te hebben ontvangen. “Uiteraard is correcte en concrete informatie heel belangrijk voor patiënten”, zegt Dr. Elke Van Mieghem, oncologe in Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. “Vanaf september starten we in Sint-Trudo Ziekenhuis met een nieuw project. In samenwerking en met de steun van Stichting tegen Kanker creëren we een oncomap: een ringmap waarbij ze alle informatie kunnen bijhouden rond hun ziekte, én hun persoonlijke informatie die ze van alle verschillende zorgverstrekkers krijgen. We merken dat het bundelen van alle informatie die op een patiënt afkomt, een houvast biedt in het hele traject van een patiënt. Onze patiënten zijn ook betrokken in de vormgeving en invulling van die mappen.”