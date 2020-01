“Het uitgaansleven van Sint-Truiden moet opletten dat het niet uitdooft”: Kris Vanhoyland (53) kaatst de bal terug na de kritiek op zijn Eisbear Dirk Selis

03 januari 2020

18u03 60 Sint-Truiden Voor het eerst spreekt de man achter Eisbear op het Truiense Minderbroedersplein. G eluidsoverlast, open riolen en dronken gebral: de jongste maanden is veel inkt over de winterbar gevloeid. De Hasseltse ondernemer Kris Vanhoyland (53) van Star Group heeft begrip voor de verzuchtingen van de buurt, maar heeft ook een waarschuwing voor de hoofdstad van Haspengouw: “Het uitgaansleven van Sint-Truiden moet opletten dat het niet uitdooft”.

“Ik ging in de jaren negentig vaak uit in Sint-Truiden”, steekt Kris Vanhoyland van wal. “In de zaken van Pascal Vossius, denk maar aan De Peanuts, de Elf Urenmis en natuurlijk ‘t Nieuwscafé. Ik heb er heel wat uren gesleten. Maar Sint-Truiden is een beetje in slaap gevallen, ingedommeld als het ware. Toen ik op nieuwjaarsdag met wat vrienden om 1 uur nog een pintje wou gaan drinken op de Groenmarkt, kreeg ik te horen dat ze zouden sluiten. Du jamais vu. Wie zoiets te horen krijgt, slaat Sint-Truiden de volgende keer gewoon over, wanneer die nog eens een stapje wil zetten. Eisbear geeft de Haspengouwse jongeren opnieuw de kans om uit te gaan, plezier te maken.”

Toen ik op nieuwjaarsdag met wat vrienden om 1 uur nog een pintje wou gaan drinken op de Groenmarkt, kreeg ik te horen dat ze zouden sluiten. Du jamais vu. Wie zoiets te horen krijgt, slaat Sint-Truiden de volgende keer gewoon over Kris Vanhoyland

Maar wat met de overlast? “Dat zoiets dient te gebeuren zonder hinder, staat buiten kijf”, verzekert Vanhoyland ons. “We pakken vandaag de geluidsoverlast aan, door het dak te ‘soundproof’ te maken in nauw overleg met de buurtbewoners overigens. Een financiële inspanning van 22.000 euro. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en het was in de kerstperiode - waarin veel bedrijven stilliggen - niet evident.”

Geluidsexpert van Sportpaleis

“Niet dat we geen voorzorgen hadden genomen, want zelfs de geluidsexpert die de geluidsstudies voor het Antwerps Sportpaleis heeft gemaakt, is er aan te pas gekomen. Wat de situatie in Sint-Truiden uitzonderlijk maakt, is de geluidstrechter tussen de Minderbroederskerk en de appartementen waar de buurtbewoners huizen. Uitzonderlijk, maar niet onoverkomelijk. We zijn het dan ook aan het oplossen.”

“Volgend jaar wil ik opnieuw in Sint-Truiden aan de slag”, gaat Vanhoyland verder. “Niet meteen op deze plek, maar deze stad heeft veel potentieel. Ook voor een zomerbar. En ik wil de misvatting uit de wereld helpen dat ik hier als een soort ‘conquistador’ ben neergestreken die enkel uit is op snel financieel gewin. Neen, ik wil dit samen met het verenigingsleven en in overleg met het stadsbestuur doen. Laat hen meegenieten van mijn investeringen. Zo creëer ik draagvlak en investeer ik op lange termijn.”

Ik wil de misvatting uit de wereld helpen dat ik hier als een soort ‘conquistador’ ben neergestreken, die enkel uit is op snel financieel gewin. Neen, ik wil dit samen met het verenigingsleven en in overleg met het stadsbestuur doen Kris Vanhoyland

“Ook de veronderstelling dat ik de horeca van Sint-Truiden beconcurreer, wil ik weerleggen. Integendeel, wij trekken juist volk aan van buiten de stad. De voorzitter van de horeca is mij zelfs komen bedanken. Goed, ik begrijp dat de werken aan de Groenmarkt niet leuk zijn voor de horeca aldaar. Maar daar kan ik eerlijk gezegd weinig aan doen.”

Carnaval

Wat met de geruchten dat de Raad van Elf zich dan toch niet zou engageren tot de Eisbear? “Die geruchten blijken te kloppen. Al moet ik daar het eerste officiële bericht nog van binnenkrijgen. Ik heb de Raad van Elf gezegd: ‘ik trek met een chique wagen van Eisbear mee de stoet in’. Ik heb trouwens samen met de vertegenwoordigers van carnaval en de mensen van de stad aan tafel gezeten om carnaval te laten plaatsvinden op het Minderbroedersplein. In de Eisbear, met aansluitend een tent. Iedereen was mee. Maar nu hoor ik in carnavalmiddens dat ze toch naar de Gazosite aan het station trekken, terwijl de stad vragende partij was. Jammer, want ik ben ervan overtuigd dat het voor hen een goede zaak zou zijn. Maar goed, meer en meer mensen in Sint-Truiden hebben mijn nummer. Wie een goed idee heeft, mag mij altijd bellen”, aldus Vanhoyland.

Winterbar Eisbear is nog open tot en met zaterdag 29 februari.