‘Het Kompas’ start met origineel laptopproject: “Iedereen brengt eigen laptop mee naar school” Dirk Selis

08 oktober 2019

12u06 2 Sint-Truiden In de middelbare school ‘Het Kompas’ zijn ze sinds september gestart met een ‘bring your own device’ project. “We proberen zo veel mogelijk materiaal digitaal aan te bieden, bijvoorbeeld door te werken met Google Drive en Google Classroom. Op deze manier willen we besparen op papier maar ook leerlingen de nodige digitale geletterdheid aanleren om in de 21ste eeuw te kunnen meedraaien. Onze leerlingen brengen hun eigen laptop of iPad dan gewoon mee naar school”, vertelt directeur Evelien Boonen.

“Onze leerlingen nemen hun laptop of iPad mee naar school. Dat is verplicht. Vaak is er al eentje aanwezig in het gezin of wordt er uitgekeken naar een aankoop. Op die manier moeten de leerlingen en hun ouders niet meteen overgaan tot een dure aankoop en vermijden ze ook de kosten van bijvoorbeeld een grafische rekenmachine. Die lopen al snel op tot een forse 100 euro per leerling en wegen extra zwaar door op het schoolfactuur. Onze leerlingen downloaden dan gewoon een app in de plaats. Voor ouders die zich geen device kunnen veroorloven, gaan we samen met onze vzw Komparents & Friends op zoek naar oplossingen. Niemand wordt aan zijn of haar lot overgelaten. We leren de leerlingen zo hoe ze deze digitale competenties onder de knie krijgen, hoe ze op een verantwoorde wijze met een dergelijk device omgaan, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit past volledig binnen de visie van onze innovatieve school waar we onder andere sterk inzetten op 21ste eeuwse vaardigheden, zelfstandigheid, talentontwikkeling en zelfregulatie. We hopen in de toekomst nog meer materiaal of alternatieven digitaal te kunnen aanbieden om zo dan ook de kosten te drukken en/of duurzamer te werken”, legt directeur Boonen verder uit.

Beheersing van kosten

Waarom gaat niet elke school over tot zo’n systeem? “De overheid legt de eindtermen vast en die mogen nooit de oorzaak van extra uitgaven zijn”, reageert men op het Departement Onderwijs. “De onderwijsverstrekkers stellen de leerplannen op en de scholen beslissen over de aankoop van materiaal. Het is voor mij sowieso belangrijk dat elke school aandacht besteedt aan de beheersing van kosten. Ouders moeten bij het begin van het schooljaar duidelijk weten welke kosten ze kunnen verwachten. Ik verwacht dat dit met zorg en voldoende dialoog gebeurt, met aandacht voor kwetsbare gezinnen. Belangrijk is ook dat sinds dit schooljaar, en dat is nieuw, facturen in het secundair onderwijs ook gespreid kunnen worden betaald.”