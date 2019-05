‘Help ik fiets hier’ op onverantwoord gevaarlijke gewestwegen! Dirk Selis

22 mei 2019

14u44 0 Sint-Truiden Jong Groen in Limburg organiseerde afgelopen nacht een actie ‘Help, ik fiets hier!’. Ze spoten op verschillende fietsstroken langs gewestwegen in Vlaanderen deze quote om aan te kaarten dat verschillende fietsstroken slecht berijdbaar en zo zeer gevaarlijk zijn.

In de nacht van 21 op 22 mei is er op verschillende plaatsen in Limburg - van Sint-Truiden tot Beringen, Hasselt en Genk - naast gewestwegen ‘Help ik fiets hier’ gespoten op fietspaden of op plaatsen waar er fietspaden zouden moeten zijn. Leyla Caliskan kaart aan “Hiermee vinden we dat fietsen langs gewestwegen veiliger moet. Vaak ontbreken fietspaden, liggen ze ongelooflijk dicht bij autorijstroken, waar er bovendien vaak sneller wordt gereden dan op niet-gewestwegen.”

34 Limburgse kruispunten zijn zwarte punten

Limburg staat met 34 kruispunten in de lijst van zwarte punten. Politici halen nog te vaak aan dat het budget ontbreekt om hier iets aan te doen. Ook al zijn er al slachtoffers gevallen op zulke plaatsen, dan nog wordt er niets ondernomen.“Wil je de files wegwerken en alternatieven voor de wagen, dan moet je daar ook werk van maken. Een van die alternatieven is natuurlijk de fiets”, zegt Kobe Snyers. “Maar je kan moeilijk verwachten dat mensen meer de fiets nemen als het op zoveel plekken gewoon niet veilig is. Smalle fietspaden, een gebrek aan oversteekplaatsen, geen conflictvrije kruispunten,... Er zijn in Limburg nog een hele hoop zwarte punten waarvoor zelfs nog geen plan bestaat.” “Als Jong Groen nemen wij hier geen genoegen mee. Investeren in fiets- en verkeersveiligheid zal voor ons altijd een prioriteit zijn en blijven.” “Dat is gewoon een kwestie van de handen uit de mouwen steken.” vult Jorge Luyts aan.

1 op 4 Limburgers in vervoersarmoede

“Vandaag is het niet evident om je in Limburg zonder wagen te verplaatsen. Hele regio’s zijn onvoldoende ontsloten door het openbaar vervoer. Ongeveer 1 op 4 Limburgers kunnen niet volwaardig deelnemen aan de samenleving door vervoersarmoede”, zegt Bright Adiyia. “We pleiten met Groen voor meer middelen om te investeren in het openbaar vervoer in Limburg met de focus op onvoldoende ontsloten regio’s, minder mobiele groepen, plaatsen met veel tewerkstelling en studentencampussen”, zegt Sara Moors.

“Onlangs haalden verschillende jeugdbewegingen nog het belang aan van fuifbussen van en naar hun evenement. Ook daar wilde de provincie in schrappen. Er moeten prioriteiten gekozen worden en die prioriteit is niet koning auto”, besluit Hind Salhane.