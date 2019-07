‘Haspengouw Ziiingt’ dit jaar onder een dak van 600m² Dirk Selis

03 juli 2019

09u05 0 Sint-Truiden Haspengouw Ziiingt is toe aan haar derde editie en reeds een gevestigde waarde op de evenementenagenda van Limburg. Met meer dan 7.000 bezoekers op de eerste en 6.000 bezoekers op de tweede editie is het duidelijk dat het een succesformule is. In 2019 mikt het festival weer op 7.000 festivalgangers. Dan zal de teller op 20.000 bezoekers staan op 3 jaar tijd. Ook dit jaar vindt het festival plaats op 20 juli op de Grote Markt van Sint-Truiden.

“Haspengouw Ziiingt pakt dit jaar uit met een verfrissende affiche”, steekt organisator Koen Vanhove van wal. “De huisband wordt dit jaar vervangen door een tweede coverband. Maar het concept blijft hetzelfde: een gratis familiefestival voor iedereen. De line-up is zo gekozen dat zowel jong als oud er een fantastische avond zullen beleven. Ook lokaal talent krijgt weer de kans. Ine won in 2018 MNM Rising Star en zal het podium muzikaal openen om 19 uur. Daarna is het de beurt aan Radio Guga: de festivalband rond maestroloog Guga Baul. Nadien laten de organisatoren een tweede coverband op de Grote Markt los: Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s.”

Voor en door lokale helden

“Dat Haspengouw Ziiingt zo veel mogelijk kansen geeft aan lokale verenigingen en talenten, is al lang geen geheim meer”, gaat Vanhove verder. “Zo worden vooral lokale werkkrachten ingezet voor promo, op- en afbouw en er wordt ook gewerkt met lokale leveranciers. De drie drankstanden op de Grote Markt worden uitgebaat door Truiense verenigingen die hun clubkas kunnen spijzen: Raad Van Elf, Levensloop en basisschool Momentum. Eet- en drankbonnen kunnen in voorverkoop online aangeschaft worden of tijdens het evenement op het plein. Wanneer je ze op voorhand koopt, krijg je extra bonnen en twee gratis ijsjes. Mindervaliden krijgen een goed overzicht over het plein op een speciaal podium naast de P.A.-tent in het midden van de Grote Markt.”

100% goed weer garantie

“Nieuw dit jaar is de 100% goed weer garantie”, zegt schepen van Evenementen Jos Pierard. “Er wordt namelijk gezorgd voor een groot afdak van 600 m². Er wordt natuurlijk uitgegaan van mooi weer, maar indien de weergoden het festival niet goed gezind zijn, kan je nog steeds genieten van een geweldig feest zonder de paraplu te moeten bovenhalen. Dit is trouwens enkel mogelijk door de samenwerking met de horecazaken op de Grote Markt, die de dag nadien, op 21 juli, ‘Het Truiens Feestteras’ lanceren: gratis optredens van o.a. de L&M Band en The Fools. Zaterdag valt Hasselt Ziiingt samen met het PIT festival. Beide evenementen zijn op elkaar afgestemd en spreken verschillende doelgroepen aan. Haspengouw Ziiingt, PIT Festival en het Truiens Feest Terras zorgen daardoor samen voor een geweldig feestweekend. In samenwerking met de stad Sint-Truiden natuurlijk", besluit Pierard.