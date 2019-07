‘Haspengouw Ziiingt’ dit jaar extra toegankelijk voor bezoekers met een handicap Dirk Selis

18 juli 2019

10u29 0 Sint-Truiden De derde editie van ‘Haspengouw Ziiingt’ belooft opnieuw een bruisende avond te worden boordevol gezelligheid, muziek en spektakel. Iedereen is welkom om van dit familie-evenement te komen genieten, ook bezoekers die minder goed te been zijn natuurlijk. Sint-Truiden trof allerlei voorbereidingen om de festivalzone zo toegankelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Deze zaterdag is er ‘Haspengouw Ziiingt’, het sfeervolle stadsfestival op de Grote Markt van Sint-Truiden met liveoptredens van INE, Radio Guga en Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s. Met dit knappe ensemble mikt de derde editie van het evenement op ruim 10.000 uitzinnige bezoekers. ‘Haspengouw Ziiingt’ is zo hét familie-event bij uitstek waar echt iedereen van kan genieten: jong en oud, vocaal of iets minder zoetgevooisd, goed of wat slechter te been. Het stadsbestuur nam dit jaar namelijk extra initiatieven om het muziekfeest zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken.

Feest voor iedereen

“We hebben enkele maatregelen getroffen om de drempel tot het evenement letterlijk zo laag mogelijk te houden. Rolstoelgebruikers hebben zo een gegarandeerde doorgang tot een verhoogd platform dichtbij het podium van waaruit ze de optredens in de beste omstandigheden kunnen bekijken. Voorts kunnen bezoekers met een handicap op vertoon van hun andersvalidenkaart parkeren op het Minderbroedersplein en is er een gratis, comfortabele toiletzone. ‘Haspengouw Ziiingt’ wordt zo een feest voor iedereen”, zegt schepen van toegankelijkheid Jelle Engelbosch. “Niemand hoeft zich komende zaterdag dus tegengehouden voelen om te komen meevieren. Gezellig samenzijn, genieten van de ambiance van een zomeravond op de mooiste Grote Markt van het land en meejuichen met de gekendste evergreens uit de moderne muziekgeschiedenis: alles zit goed om er een topeditie van te maken”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Meer info over ‘Haspengouw Ziiingt’ via www.haspengouwziiingt.be.