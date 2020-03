“Handjes wassen, hoesten in de elleboog en begroeten met een vuistje”: kleutertjes krijgen ‘coronales’ Dirk Selis

02 maart 2020

12u06 0 Sint-Truiden In kleuter- en basisschool Momentum begon de dag maandag met een les ‘hoe beschermen we ons tegen het coronavirus’. De kindjes leerden hoe je ‘hygiënisch’ hoort te hoesten en hoelang handjes gewassen dienen te worden.

“We hebben enkele preventieve maatregelen ingevoerd om de verspreiding van virussen, zoals corona, te voorkomen”, vertelt directeur Kris Selis. “Mondmaskers maken daar geen deel van uit, want die hebben geen enkele meerwaarde. Die hebben enkel zin in ziekenhuizen waar coronapatiënten verzorgd worden en in labo’s waar onderzoek gedaan wordt.”

“Wij moedigen ons personeel en de leerlingen aan om enkele tips in acht te nemen”, vervolgt Selis. “Zo leren we hen dat ze hun handen regelmatig én grondig moeten wassen met water en zeep, en dit gedurende veertig tot zestig seconden. Hoesten? Dat doe je in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog. En we geven ook even geen hand meer. Elkaar begroeten doen we met een zwaai, of met de elleboog. Of een vuistje.”

In de tweede kleuterklas van juf Katja stond nog een extraatje op het programma. Daar kregen de kinderen les over het coronavirus in de vorm van een Memoryspel.