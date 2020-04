“Ge zijt gejost!”: Bekende Limburgers doen mee aan Facebookhype Dirk Selis

04 april 2020

09u50 0 Sint-Truiden Wie zich deze dagen op Facebook waagt kan er niet omheen. Honderden foto’s van mensen die een fotootje uit hun hun jeugd posten en daarna iemand anders uitdagen om hetzelfde te doen onder noemer “Ge zijt gejost”. Wij ‘jostte’ tien bekende Limburgers om op hun beurt hun fotoalbum uit te vlooien op zoek naar een leuke foto uit lang vervlogen tijden.

Rick de Leeuw

“Op deze foto ben ik twaalf jaar. Met een dromerige blik kijk ik onbevreesd de toekomst met een glimlach tegemoet. Ik zou profvoetballer worden, dat wist ik zeker. Berucht om mijn snelheid, gevreesd om mijn onnavolgbare passeerbewegingen en geliefd bij het publiek. Johan Cruijff was mijn grote voorbeeld, en het voetbalveld de mooiste plek op aarde. De wereld lag aan mijn voeten, alleen wist de wereld dat toen nog niet. En er was een probleem. Een jaar voordien was mijn moeder onverwacht overleden en ik woonde tijdelijk bij een pleeggezin. Wat ik op de foto nog niet wist is dat ik een half jaar later naar een kostschool gestuurd zou worden, waar mijn gedroomde voetbalcarrière zich stukliep op een systeem van slaapzalen, eetzalen en studiezalen. De toekomst is een grillig dier. Over drie jaar is deze foto vijftig jaar oud. Ik ben blij dat ik de jongen op de foto zeggen kan dat het allemaal toch nog goed gekomen is. Hou die glimlach maar, kerel, die glimlach hoort bij het leven. Dromerig, en onbevreesd.”

Lydia Peeters

“Deze foto werd genomen in Lanklaar centrum voor het “Hotel Beunen”, waar in november 1977 een felle brand gewoed heeft”, vertelt Vlaams Minister van Openbare Werken Lydia Peeters. “Als kind kwam ik regelmatig in dit hotel toen het nog werd uitgebaat door de heer en mevrouw Dezeure-Beunen. Hun dochter, Hilde Dezeure, was even oud als ik en wij waren beste vriendinnen. Toen de foto gemaakt werd stond het pand nog leeg. Ik kwam terug van een kinderfeestje en toen vroeg iemand of ik even een foto wilde laten nemen. De foto werd me per post toegestuurd. Pas later had ik door dat vooral de affiches op de achtergrond de reden van de foto waren… op de achtergrond prijken de affiches van het ACV die actie voerden tegen de anticrisiswet van 1978 (zie veertiende maand en kinderbijslag) dus een foto met een politieke geladenheid.”

Marcel Vanthilt

Marcel werd geboren in Lommel, maar groeide op in Leopoldsburg met die andere creatieve ziel uit ’t Kamp Dominique Deruddere waarmee hij in zijn middelbare schooltijd al kortfilms maakte. “Ik had een zeer gelukkige jeugd. Ik denk nog vaak terug aan die mooie tijd aan het Atheneum. En mijn eerste echte liefdesescapades vinden er plaats op de achterste banken van de cinema van Leopoldsburg.”

Greet Op de Beeck

“Zolang wij klein waren (de jongste tot 4 jaar of zo), gingen we naar Nieuwpoort-Bad. Een heerlijke tijd. Mijn ouders huurden op de dijk een appartement dat – in mijn herinnering – gelegen was in een oud herenhuis. De gangen waren zo breed dat je er als kleine pagadder op een driewieler in kon fietsen. Dat type huizen is overigens helemaal verdwenen in Nieuwpoort en vervangen door de appartementen zoals we die nu langs de hele Vlaamse kust kennen. Ik was altijd een ‘ernstig’ kind, ging heel erg in de dingen op. Zelfs zand scheppen in een emmertje zal ik als een belangrijke taak hebben opgevat die tot een goed einde moest worden gebracht. Niet altijd eenvoudig met twee broers. Verder trek ik hier een gezicht zoals ik vaak op een foto sta: tegen de zon.”

Simon Mignolet

“Deze foto is genomen in 1995 bij mijn grootouders langs moeders kant in Ordingen bij Sint-Truiden. Mijn grootouders hadden een zwembad, dus in de zomer troepte de hele familie er samen langs de rand van het zwembad. En de kinderen in het zwembad natuurlijk. Bij mij op de foto staat mijn vier jaar oudere broer Wouter met wie ik nu samen de koffiebar Twenty Two uitbaat op het Heilihartplein in Sint-Truiden.”

Zuhal Demir

“Eén keer per jaar trokken wij naar de plaatselijke fotohgraaf. Dat was in het gezin Demir een jaarlijkse traditie. Iedereen deed zijn beste kleren aan en maakte zich op en dan gingen we samen naar de fotograaf voor een portretfoto. Het kleedje op deze foto had papa Demir speciaal uit Turkije laten komen. Naast de ouders op de foto ook de oudere broer en zus. Je ziet ook dat ik maar één schoentje aanheb, de andere is weg. Dat zit blijkbaar in het bloed, want ook mijn dochter Rozanne is wel vaker een van haar schoentjes kwijt.”

Koen Vanmechelen

“Op de foto ben ik 5 jaar en heb ik van de plaatselijke bakker, Vangrootloon, een cadeau gekregen. In de broodzak zitten twee kuikens. De kuikens worden groter. Het zijn Hollandse kuifhoenen. Een haan en een hen, en ik begin ermee te broeden. Uren heb ik gefascineerd naar de incubator op mijn kamer gekeken hoe de kuikens uit hun schaal braken, vechtend voor hun leven. Verder staat ook mijn moeder op de foto en een kip. De foto is bij ons thuis gemaakt, bij mijn ouders in Sint-Truiden, in de tuin waar ook de kippen vrij rondliepen. Op dat moment besefte ik nog niet dat de plaatselijke bakker eigenlijk mijn toekomst in zijn handen had. Ik heb jaren in restaurants gewerkt, als chef patissier. En de kip, die is uitgegroeid tot de muze van mijn werk. Als kunstenaar drijft dit dier me voor mijn Cosmopolitan Chicken Project en Planetary Community Chicken de hele wereld rond.”

Patrick Dewael

“Dit is aan zee in Knokke met mijn nichtje Marleen Vanderpoorten. Het moet rond 1960 geweest zijn. Ik was toen vijf jaar, Marleen een jaartje ouder. We leunen tegen de grote wielen van een stootkar waarop de strandbedjes gestapeld lagen. Ik ben zowat mijn hele jeugd tijdens de zomer een maand aan zee geweest. Telkens was dat met drie gezinnen: dat van mijn ouders, en de gezinnen van de twee broers van mijn moeder. We logeerden niet in hetzelfde huis, maar wel in elkaars buurt en liepen dagelijks bij elkaar binnen of trokken met alle kinderen naar het strand. Dagelijks ging nonkel Hugo naar de vismijn in Zeebrugge en verraste ons dan met de vis van de dag. Mijn liefde voor de zee is daar ontstaan en nooit meer weggegaan.”

Wouter Beke

“Dit is een foto uit het jaar 1983. Ik was toen ongeveer even oud als mijn jongste dochter nu. Onze kindertijd zag er toen heel anders uit. Misschien wat rustiger en eenvoudiger allemaal. Maar ik probeer mijn zoon en dochters vandaag toch de waarden mee te geven die ikzelf kreeg van mijn ouders. Respect tonen, zorgzaam omgaan met anderen en een goed mens proberen te zijn. Maar natuurlijk ook volop te genieten van die de onbezorgde kindertijd, want die is voorbij voor je het beseft! Het is en blijft belangrijk dat we aan kinderen en jongeren ook de boodschap brengen dat deze crisis tijdelijk is, en dat we doe ook weer te boven zullen komen.”

Ben Lambrechts

“Deze foto is genomen in 1980 denk ik, toen elke straat van Vlaanderen minstens vier ‘crosskes’ telde. Tuinen met kasseien of klinkers moesten nog aangelegd worden en Limburgers kenden dat lelijke hekwerk nog niet waardoor we voor én achter de huizen konden doorfietsen. Ik was in die tijd helemaal bezeten door de legendarisch politieserie CHiPs California Highway Patrol. In volledig tenue met een stoere lange leren jas geleend van mijn oudere broer Kurt, een imposante blauwe-witte motorhelm overgeërfd van Nonkel Pater via moeders zijde, een trainingsbroek met obligate dubbele witte lijn en hoge laarzen waande ik, neen, was ik de bruinharige macho agent Francis ‘Frank’ Poncherello. Mijn blonde buurjongen Wim Groffi, was mijn recht-door-zee partner Jon Baker. Onafscheidelijk waren we, behalve op deze foto.”