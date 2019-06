“GAS-Boetes voor Hells Angels? Is dit een mop van Urbanus?”: Limburgs parket oogst felle kritiek bij burgemeesters en advocaten Dirk Selis

05 juni 2019

14u21 0 Sint-Truiden Het parket van Limburg wil motorbendes verbieden hun clubkleuren, emblemen en hesjes te dragen tijdens evenementen. Bedoeling is dat verbod in een gemeentelijk reglement te gieten, waardoor GAS-boetes uitgedeeld kunnen worden. Het plan wordt momenteel uitgewerkt en zal binnen enkele maanden aan alle Limburgse burgemeesters voorgelegd worden. Maar die burgemeesters zeggen nu dat deze maatregelen eerder op een “mop van Urbanus” lijken, dan zoden aan de dijk brengen.

Vorige week trokken enkele burgervaders aan de alarmbel nadat een Nederlandse rechtbank de Hells Angels verboden had. Ze vrezen dat de leden massaal de oversteek naar Limburg zullen maken, waar nu al een tiental chapters van alle grote motorclubs gevestigd zijn. De burgemeesters zijn vooral bezorgd om de criminaliteit die zich volgens hen ‘onder de waterlijn' bij die motorbendes bevindt: Prostitutie, drugshandel, afpersing en wapenhandel. Omdat motorclubs in België wettelijk niet verboden kunnen worden, hoopt het parket de clubs nu via onder meer de GAS-boetes toch aan banden te kunnen leggen. Advocaten die in het verleden al optraden voor de motorbendes, zeggen dat het reglement in strijd is met de grondwet en dat ze het zullen aanvechten. De Limburgse burgemeesters van Lanaken en Maasmechelen vergelijken de GAS-boetes met een strijd van een waterpistooltje tegen een Riot-gun en vragen om echte maatregelen.

“Gasboetes? Onze mensen kunnen en durven dat niet”

“Wij kunnen op dit moment deze motorclubs niet verbieden, noch hun insignes afpakken. Het recht van vereniging staat nu eenmaal in de grondwet. Gelukkig maar, anders kregen bv. vakbonden in het verleden geen kans om uit te groeien. Maar het is wel zo dat de MC’s dit recht misbruiken, om er onder de waterlijn crimineel mee aan de slag te gaan”, zegt burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open Vld) “Prostitutie, drugshandel, afpersing vormen hun ‘core business’. Het parket raadt ons nu aan om met GAS-boetes hiertegen op te treden, stel je voor. Dat is bijna een mop van Urbanus. Zo’n mensen zijn daar niet voor opgeleid. Die kunnen dat niet en durven dat niet. Hier moeten we rekenen op de gewapende macht van de federale politie. Daarbij is de bevolking het oeverloos geëmmer hierover meer dan beu. Er moet een oplossing komen en die vindt men enkel in een verbod van die motorclubs. Een verbod, net zoals Nederland en Duitsland, bij mijn weten nog steeds democratische landen. Daarom moeten we nu snel werken maken van een wet die zo’n verbod mogelijk maakt”

Onder de waterlijn

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen vreest dat in de komende weken verschillende motorbende’s naar België zullen afzakken nu ze verboden zijn in Nederland. We moeten onze aandacht in Maasmechelen verscherpen. We gaan kijken of er problemen opduiken bij grotere evenementen. Als dat het geval is kondig ik als burgemeester een samenscholingsverbod af, waardoor je met niet meer dan vier motors op de openbare weg mag komen. Ik heb dat in verleden nog eens ingevoerd. We kunnen ook kijken hoe we hun clubhuizen aanpakken. Maar we moeten vooral onder de waterlijn gaan kijken. En dat overstijgt de macht en de kracht van een gemeente. Geef het gerecht nu eens voldoende middelen om tegen die bendes in te gaan. Zij zijn verantwoordelijk voor drugstrafiek, wapenhandel en illegale prostitutie, dat is geen ‘kattepis’ hè.”

Paniekzaaiers

“Persoonlijk heb ik het zeer moeilijk met de paniekzaaierij door zowel het Parket als sommige burgemeesters wanneer het gaat over de 1% motorclubs”, zegt strafpleiter Bert Vanmechelen, die reeds vele ‘1 procent’ motorclubs heeft verdedigd. Een 1% MotorClub is een motorclub waarvan de leden zich niet aan de wet gebonden voelen. De term “1%MC” zou zijn ontstaan nadat een bestuurder van de American Motorcyclist Association op een evenement in het Amerikaanse Hollister in 1947, nadat er gevechten waren uitgebroken, verklaard zou hebben dat 99% van alle motorrijders fatsoenlijke burgers zijn. Een gedeelte dat zich daar niet door aangesproken voelde noemde zich vanaf dat moment 1%. De belangrijkste 1 % MC’s in België en Nederland zijn de Outlaws, de Hells Angels , de Blue Angels, de Bandidos, Satudarah, Chosen Few, Mjölnir MC en No Surrender.

Rotte appels

“De recente ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak hebben er immers toe geleid dat er voor sommige 1% clubs een civielrechtelijk verbod is opgelegd…dus geen strafrechtelijk verbod”, gaat Vanmechelen verder. “Het is beangstigend dat men een groep verantwoordelijk stellen voor het gedrag van individuele leden. Dat er criminelen tussen zitten leidt geen enkele twijfel. Et alors... die zijn er toch ook bij voetbalclubs of zelfs badmintonclubs. Die rotte appels moeten eruit. Maar een hele groep gaan stigmatiseren en bestraffen omwille van het gedrag van individuele leden, dan gaat men te ver. Dat de ‘core business’ van vele 1% clubs bestaat uit prostitutie, drugshandel en afpersing is –in België alleszins- manifest onwaar. Ik heb vele mensen verdedigd die lid waren van een zogenaamde “1 % club” en dat waren mensen met een blanco strafregister, een gezin en een vaste job, allesbehalve badend in luxe. Bij de club waartoe ze hoorden had meer dan 80% van de leden een vaste job”

Wat dan met de lokale Vespaclub?

Motorclubs verbieden? “Allereerst zitten we met een Europees verankerde vrijheid van vereniging. Een rechtsprincipe dat we toch niet zo maar eventjes aan de kant kunnen zetten denk ik dan.Maar wat dan met de lokale Vespaclub? Is het ook een motorbende?” vraagt Vanmechelen zich af. “Recente ontwikkelingen in Nederland hebben trouwens aangetoond dat als men een verbod gaat opleggen dit verbod quasi niet te handhaven is en dezelfde leden van de club gewoon verder ‘gaan’ onder een andere naam. Allerlei ‘nieuwe clubs’ duiken momenteel op met andere namen maar met dezelfde leden. Het rechterlijk verbod van sommige clubs heeft dus zijn ‘uitwerking’ gemist.”