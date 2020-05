“Een overvaller die zich excuseert, wie verwacht dat nu?”: Tim Schreurs (25) getuigt in ‘Faroek’ na opmerkelijke overval Dirk Selis

26 mei 2020

22u22 8 Sint-Truiden Op dinsdag 14 april was het al bijna 18 uur toen in de Spar express-winkel in het Truiense Velm een eigenaardig persoon in lichtgrijze training binnenkwam. Zaakvoerder Tim Schreurs (25) wist toen nog niet dat hij enkele momenten later het blinkende lemmet van een mes tegen zijn ribbenkast kreeg geduwd. Dinsdagavond getuigde Tim in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’.



“Het was net voor mijn sluitingsuur. Het gebeurde allemaal plots zo snel”, vertelt zaakvoerder Tim Schreurs over die bewogen dinsdag midden april. "Ik zag hem vanuit mijn ooghoek binnenglippen. Een beetje een raar figuur met zijn sjaal als mondmasker. Eerst dacht ik nog, toen hij een gele zak bruut op mijn toonbank smeet: ‘Wat een onbeleefderik, zo voorkruipen’. Want er stonden nog twee klanten voor hem. Maar een paar tellen later stond hij met een mes langs mij en eiste hij de inhoud van mijn kassa. Ik deed exact wat mij aangeleerd was: niet in verweer gaan en meteen doen wat ze vragen. Ik gaf hem zonder dralen de inhoud van mijn dagkassa mee. Bij het buitengaan, hoorde ik hem wel nog zeggen: ‘Excusez-moi et merci’. Hij verontschuldigde zich zowaar. Wie verwacht dat nu? Eerst plakken ze een mes tegen jouw ribben en daarna excuseren ze zich. Een opmerkelijk verhaal. Maar ik ben blij dat ik er zo goed vanaf ben gekomen.”

Getuigen gezocht

De overvaller liep met de tas naar buiten, sprong op een fiets en reed samen met een kompaan weg, de Velmse Halingenstraat uit. Een van de klanten, Bjorn, is hem nog een kilometer per fiets achternagereden, maar tevergeefs. De politie werd verwittigd en de helikopter van de federale politie werd snel ingezet, maar rond 20 uur werd de zoektocht zonder resultaat gestaakt. “Er is niemand gewond geraakt”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Gingelom. “Maar we willen deze overvaller toch heel graag in de kraag vatten. Onze recherche zet het onderzoek onverminderd verder, maar we zoeken nog getuigen. De dader is 1.85 meter groot en droeg een witte (of lichtgrijze) training met zwarte accenten. Wie de man die dinsdagavond 14 april gezien heeft, mag ons steeds contacteren op het nummer 011/70.19.11.”