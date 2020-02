“Een kleedje van Alexander McQueen aan 50 euro”: Truiense Soroptimisten openen pop-up op Grote Markt Dirk Selis

19 februari 2020

15u35 0 Sint-Truiden Na 12 fantastische modeshows gooien de Soroptimisten van Sint-Truiden het dit jaar over een andere boeg. De dames van de serviceclub openen een pop-up ‘Dress for less’ voor het goede doel. Op de Grote Markt van Sint-Truiden nog welen met maar liefst 3000 unieke en persoonlijke uitgekozen fashionitems is hun winkel een walhalla voor fashionista’s op zoek naar een koopje.

“We blijven in de modebranche maar hebben gezocht naar een manier om ons steentje bij te dragen aan het actuele duurzaamheidsthema”, steekt initiatiefneemster Edith Penxten van wal. “We openen gedurende twee weekends een exclusieve en budgetvriendelijke tweedehands pop-up shop met baby, kinder- en dameskleding. Met dit hedendaagse concept willen we onze omgeving aanmoedigen om bewuster om te gaan met milieu en consumptie.” Hebben de dames hun kleerkasten en dressing uitgemest? “Ja, er is veel van onszelf bij”, lacht Silvia Thoelen. “Maar ook van vriendinnen en familieleden. We hebben het niveau en de kwaliteit wel niet uit het oog verloren. Alle 3000 stuks zijn door onze handen gegaan hè. Vaak zijn het stukken die mensen niet zomaar weg willen doen. Maar als het voor het goede doel is en de potentiële koper heeft een modehart, dan kregen we de gevers makkelijk overtuigd.” En dat is er aan te zien. Creaties van de Belgisch-Amerikaanse modeontwerpster Diane von Fürstenberg, een kleedje van Alexander McQueen, sjaals van Dolce & Gabbana, communiekleedjes van Dior, doopkleedjes van Burberry aan snoepprijsjes. “Maar ook galakleding voor jongeren. Handig voor wie een outfit zoekt voor zijn komende proclamatie”, vertelt Kathleen Dignef.

Zonder schuldgevoel

“In het weekend van vrijdag 6 tot zondag 8 maart ontvangen wij ieder die het wil in onze pop-up store ‘Dress for Less’ op de Grote Markt 13 (vroegere winkel Mayerline). Ook tijdens het koopweekend van zaterdag 21 en zondag 22 maart zijn we open. Kom lekker shoppen zonder schuldgevoel want je vindt leuke dingen aan kleine prijzen, en alle opbrengsten gaan integraal naar onze sociale doelen. Je kan ons ook steunen met een drankje in ons pop-up café”, besluiten de Soroptimisten.