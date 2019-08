“Een burgemeester, wat doet die juist?”: Kinderen vakantieopvang Kabokkio bezoeken stadskantoor Dirk Selis

22 augustus 2019

15u00 0 Sint-Truiden De kinderen van vakantieopvang Kabokkio hebben donderdag een bezoek gebracht aan het stadskantoor van Sint-Truiden. Ze leerden er waarvoor inwoners zoal bij een lokaal bestuur kunnen aankloppen en wat het beroep van burgemeester juist inhoudt.

Kabokkio is een lokale vereniging die in vakantieperiodes educatieve uitstappen organiseert voor leerlingen van het basisonderwijs. Deze week stonden alle activiteiten in het teken van beroepen. Zo brachten de kinderen een bezoek aan het politiekantoor, de brandweerkazerne en ook het stadskantoor. Daar leerden ze onder meer wat de job van burgemeester zoal allemaal inhoudt.

“Met heel veel plezier hebben we de 81 deelnemende kinderen door ons stadskantoor rondgeleid. Zo konden ze kennismaken met onze diensten en met hun eigen ogen zien waarmee wij bezig zijn”, vertelt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans.

Fantastisch beroep

“Het was verrassend om te horen wat de kinderen deze week al geleerd hebben over verschillende beroepen. Ik hoop daarom dat ze ook aan de job van burgemeester een goede indruk hebben overgehouden. Ik vond het in elk geval een eer om hen zelf te woord te staan”, zegt burgemeester Veerle Heeren.