“De werken lopen helemaal niet vlot”: buurtbewoners Slachthuisstraat zijn malaise meer dan beu Dirk Selis

29 januari 2020

11u42 0 Sint-Truiden “Tijd voor een update over de werken in en rond de Clement Cartuyvelsstraat, Nieuwpoort en Vissegatstraat. Die lopen vlot. We zitten dus op schema”, klinkt het bij het stadsbestuur van Sint-Truiden. Maar dit enthousiasme wordt niet gedeeld door de bewoners van de Slachthuisstraat, die de tergend trage werken meer dan beu zijn. Daarenboven betalen de bewoners momenteel 75 euro per jaar om niet te kunnen parkeren.

De meeste bewoners van de Slachthuisstraat, waar momenteel werken aan de gang zijn, hebben betaald voor een bewonerskaart, maar kunnen er momenteel door de werken niet parkeren. “Los dit op door die mensen na de werken te compenseren door hen een periode gratis te laten parkeren in plaats van hen een bewonerskaart te laten betalen”, stelde sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti voor tijdens de laatste gemeenteraad. “Eén autostandplaats kost 75 euro per jaar, iemand, die 2 auto’s heeft, betaalt 250 euro per jaar om in de eigen om in de eigen straat te kunnen parkeren.”

Aannemer neemt parkeerplaatsen in

“Specifiek voor wat de Slachthuisstraat betreft, is er een groot probleem”, zegt Marijke Claes die in de Slachthuisstraat woont. “Sedert enkele dagen is er tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Slachthuisstraat en worden de nog overblijvende parkeerplaatsen -een achttal- ingenomen door de aannemer. Bovendien ontstaat er een gevaarlijke situatie aan het kruispunt met de Speelhoflaan nu automobilisten via daar eveneens de Slachthuisstraat kunnen inrijden. Op de aangebrachte parkeerverbodsborden staat vermeld dat deze situatie zou duren tot en met juli 2020. Ook daar weten de bewoners niets van. De stad Sint-Truiden zou er goed aan doen dringend een bewonersvergadering te organiseren. De malaise met die werken mag nu wel eens stoppen.”

Graafmachines

“Ten gevolge van de werkzaamheden is het kruispunt tussen de Clement Cartuyvelsstraat, Nieuwpoort en Vissegatstraat onderbroken voor het doorgaande autoverkeer. In de Clement Cartuyvelsstraat en Slachthuisstraat wordt plaatselijk dubbelrichtingsverkeer toegelaten. Parkeren is niet mogelijk, maar laden en lossen kan wel. De werfzone is uiteraard volledig bereikbaar voor zachte weggebruikers. Uit veiligheid voor zowel de bewoners als de mensen van de aannemer, moet je er wel rekening mee houden dat er tijdens de werken voortdurend graafmachines en vrachtwagens door de straat bewegen. Zorg er dus voor dat de bestuurders van de machines je zeker gezien hebben als je de werfzone betreedt”, klinkt het bij de Stad Sint-Truiden

De bedoeling is om met alle werkzaamheden klaar te zijn tegen het zomerbouwverlof van 2020, uiteraard als de weersomstandigheden gunstig blijven.