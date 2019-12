‘De vrienden van het Triamantpark’ planten klimaatboom met vijf bloesems Dirk Selis

09 december 2019

10u06 0 Sint-Truiden Triamant Haspengouw draagt duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel, en dat tonen ze graag in de ‘warmste’ periode van het jaar. De vrienden van het Triamantpark plantten een unieke klimaatboom, met maar liefst vijf verschillende bloesems.

‘De vrienden van het Triamantpark’ is een vzw die ontstaan is vanuit bewoners en vrijwilligers van Triamant. “Samen zorg dragen voor het park, het houdt je jong en geeft je een doel in het leven”, vertelt de oprichter van de Vrienden van het Triamantpark Jos ‘Padré’ de Koninck. “Het is die vriendengroep die zich heeft ingezet om vandaag in Velm diverse bomen te planten, om zo bij te dragen aan de klimaatproblematiek. Naast een okkernotenboom en een tamme kastanje, werd ook een unieke klimaatboom geplant, ‘de familieboom’. Een boom waar je in de lente maar liefst vijf verschillende bloesems op zal terugvinden, en waar je dus vijf verschillende appels van kan plukken. “Deze familieboom is een kleine boomgaard op zichzelf. Trouwens, deze boom past perfect op Triamant, aangezien hier ook verschillende generaties van jong tot oud gelukkig samenwonen op één prachtig domein”, besluit de Koninck.