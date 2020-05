Exclusief voor abonnees “De piek is gelukkig voorbij, maar hoe zal het verder evolueren...?”: Limburgse rusthuizen herademen voorzichtig na donkere maanden Emily Nees

15 mei 2020

15u15 0 Sint-Truiden Corona sloeg hard toe in Limburg. Terwijl de woonzorgcentra aan het begin van de crisis op slot gingen, baande het virus zich alsnog een weg naar binnen. Het aantal besmettingen ging al snel de lucht in en sterftecijfers stegen. Maar hoe gaat het ondertussen in de rusthuizen nu de piek achter ons lijkt te liggen? Wij vroegen het aan een tiental WZC’s in de provincie.

“De toestand is gestabiliseerd en verbetert elke dag. Er worden nauwelijks nog nieuwe besmettingen vastgesteld”, klinkt het bij Pascal Monette (Open Vld), schepen van Sociale Zaken in Sint-Truiden en voorzitter van het Zorgbedrijf. Hij moest toezien hoe hard Villa Rosa en ’t Meiland in Sint-Truiden het te verduren kregen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen