‘De Gebrande Winning’ opnieuw tot beste bierrestaurant van België bekroond Dirk Selis

13 februari 2020

15u26 0 Sint-Truiden Het Truiense restaurant De Gebrande Winning is op het Beer Awards Digitaal Festival opnieuw verkozen tot beste bierrestaurant van België. Niet alleen in België doet chef Raf Sainte het goed, maar volgens de internationale biersite Rate Beer is de Gebrande Winning meteende derde beste plek ter wereld om bier te proeven.

“En daar zijn we heel blij om”, zegt de 46-jarige chef Raf Sainte van ‘De Gebrande Winning’. Sainte heeft in zijn Truiense zaak één van de tien zeldzaamste bierkelders ter wereld. “Wekelijks staan hier Amerikanen voor de deur om onze kelder te komen bezoeken. Ze hebben ons adres ontdekt op internationale bierfora op het internet, zoals Rate Beer. Zakenmensen die in Brussel moeten zijn, maken snel een omweg via Sint-Truiden om hier een biertje te komen drinken.” Sainte verscheen vorig jaar voor het eerst op de culinaire radar van Gault&Millau maar is van zinnens een blijver te worden. “Onze kaart telt ondertussen 250 bierreferenties. De bieren die wij het liefst proeven, zijn echte ambachtsbieren. In onze kookstijl grijpen wij ook graag terug naar het ambacht en vakmanschap en uiteraard staat de foodpairing met bier centraal. Heel bijzonder is de Geuze van Bokke, je kan die laatste echt maar op een paar plaatsen in de wereld drinken.”

Democratische wereldtop

Maar wat opvallend is, de meest zeldzame bieren ter wereld zijn er niet alleen te krijgen. Ze zijn nog zeer betaalbaar ook. “Ja, dat is een absolute voorwaarde van die brouwerijen om hun bieren te mogen schenken. Alles moet betaalbaar zijn. Geen elitair gedoe, zoals in de wijnwereld waar sommige flessen onbetaalbaar zijn. Ik denk maar aan een fles Bokke, de absolute wereldtop, drink je hier met zes vrienden aan 45 euro per fles.”

Eiken vaten

“Belgische bieren zijn uniek in de wereld, maar dat hebben we jaren onderschat, behalve dan de pilsdrinkers op café. Die tijden zijn gelukkig veranderd. We maken naast de trappisten ook speciale bieren die gastronomisch hoog scoren. Het is dus perfect mogelijk om fijne gerechten te combineren met speciale bieren. De evolutie om bieren te laten gisten op eiken vaten is heel belangrijk voor de gastronomische kwaliteit. Op die manier krijg je een product met een nieuw DNA, tussen bier en wijn. Oude Geuze is een uitstekend voorbeeld. Het feit dat Raf zijn zaak nu doorbreekt, verbaast me dan ook geenszins. Het zal er al een tijdje aan te komen” zegt culinair journalist Alain Coninx.