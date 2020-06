“Dat is dan 2.438 euro”: Vader Johan en zoon Kevin werden uit sociale woning gezet, maar krijgen nu ook de rekening gepresenteerd Deurwaarder reageert: “We hebben er een volle container vuiligheid uit moeten halen” Dirk Selis

08 juni 2020

12u20 0 Sint-Truiden Johan en Kevin Conard moesten eind 2019 Johan en Kevin Conard moesten eind 2019 hun sociale woning in de Truiense Krokusstraat verlaten. Dat kregen ze – op kerstavond – te horen van een gerechtsdeurwaarder, die voor de deur stond met een betekening met bevel tot ontruiming. Maar nu blijkt dat ze voor hun uithuiszetting ook nog eens 2438 euro moeten betalen. Geld, dat ze niet hebben. “We steeds bereid tot een afbetalingsplan”, reageert deurwaarder Marcel Smeets.

Johan en Kevin Conard moesten hun sociale woning in de Truiense Krokusstraat verlaten. De reden? Op 21 april 2018 overleed Anna Schoenaers, de vriendin van vader Johan. De sociale woning stond op haar naam, en dus verviel het recht van vader en zoon om er te blijven wonen. De alternatieven die de twee aangeboden kregen? Geen. “We moesten op de privémarkt naar een woning gaan zoeken, maar daar was niets te vinden onder de 550 euro en dat geld hadden we niet”, zegt de 30-jarige Kevin. “Op een brommertje zijn we al op zoek gegaan naar een nieuwe woning. We waren niet kieskeurig, maar we konden het simpelweg niet betalen. Gelukkig heeft een ver familielid uit Alken, onze smeekbede via jullie krant opgevangen en heeft hij ons een tijdelijke woonst in Alken ter beschikking gesteld.”

Sociale huisvestigingsmaatschappij onwaardig

Ondertussen proberen we een huisje vinden dat we kunnen huren, maar eind april viel de factuur van de gerechtsdeurwaarder in onze bus. “We moeten maar liefst 2.438 euro aan hem betalen. Om ons uit ons huis te zetten? We zijn toch vrijwillig gegaan”, zucht Johan Conard (60). “Hoeveel meer kan je mensen nog verder in de miserie duwen”, vraagt Gunther Leenen van Stadspartij Sterk zich af. Johan en Kevin Conard kwamen met hem aankloppen, nadat ze van de deurwaarder hun fikse factuur opgestuurd kregen. “Dit is een sociale huisvestigingsmaatschappij onwaardig.”

Smerig en onhygiënisch

“Op de dag van de uithuiszetting waren de mensen wel nog steeds aanwezig”, merkt gerechtsdeurwaarder Marcel Smeets op. "Zij openden de deur en hebben pas daarna, na ons gesprek, het pand zonder verzet verlaten. Er waren geen waardevolle goederen meer doch dit dossier is een voorbeeld van hoe desastreus je een pand kan bevuilen. Het was er smerig en onhygiënisch. Zo onrespectvol kan je een pand toch niet terug afgegeven? We hebben er één grote container vuil met man en macht moeten uithalen. Er werd een ganse voormiddag gewerkt om enkel deze vuiligheid weg te halen. De bewijzen in het dossier spreken voor zich. Alleen de sociale huisvestigingsmaatschappij voor de kosten laten opdraaien is niet netjes. In het tussengekomen vonnis is Conard Kevin trouwens veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding met inbegrip van kosten van uithuiszetting. Maar we zijn uiteraard steeds bereid voor bemiddeling en kunnen we akkoord gaan met een afbetalingsplan wat maandelijks haalbaar is voor deze mensen.”