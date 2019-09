“Bouw kooien en je krijgt kooivechters”: criminoloog Kris Van Limbergen betreurt de terugkomst van kooien in het Belgisch voetbal Dirk Selis

16u05 7 Sint-Truiden “Het was zeker niet de beste keuze om een kooi te bouwen. Als je kooien bouwt, krijg je kooigedrag”, legt criminoloog Kris Van Limbergen uit. “Het is bijzonder gevaarlijk dat mensen niet uit de tribune weg kunnen als ze dat willen. In Sheffield was dat het grootste probleem en 95 mensen zijn er het slachtoffer van geworden” “Het was de enige oplossing om de grasmat niet opnieuw te beschadigen”, zegt Roland Duchâtelet.

Kris Van Limbergen is samen met professor Lode Walgrave, auteur van het Vlaamse standaardwerk inzake hooliganisme in België: ‘Sides, fans en hooligans’. “In 1989 vonden tijdens de halve finale van de FA-Cup in het Hillsborough-stadion in Sheffield 96 aanhangers van Liverpool de dood”, steekt van Limbergen van wal. “In het staanvak waren veel te veel voetbalsupporters, die elkaar letterlijk dooddrukten. De hekken sloten de uitvalswegen naar het veld af. Nadien kwam er een uitgebreid onderzoek op gang dat ertoe leidde dat alle verouderde stadions moesten worden gemoderniseerd. Staantribunes en vooral ... kooien verdwenen.”

Agressiviteit uitlokken

“Die kooien zijn een verschrikkelijk zicht dat agressiviteit uitlokte bij de mensen. We moeten ons realiseren dat we zelf het geweld op gang brengen als we de supporters behandelen als misdadigers. Bovendien is het bijzonder gevaarlijk dat mensen niet uit de tribune weg kunnen als ze dat willen. In Sheffield was dat het grootste probleem en 95 mensen zijn er het slachtoffer van geworden. Een van de aanbevelingen uit het Taylor-rapport was het wegnemen van alle omheiningen en begin jaren 90 gebeurde dat ook. Maar nu gaan we terug naar af, al begrijp ik wel de bedoelingen van STVV om de grasmat niet te laten beschadigen. Wat ik dan weer niet begrijp is dat dat vuurwerk zonder veel problemen het stadion wordt binnengesmokkeld, niet alleen een probleem van Stayen hoor. Ik denk dat we daar de controle moeten versterken. Maar eerlijk, ik weet momenteel ook zelf niet hoe we dat dan moeten doen. Maar kooien,... neen daar heeft de geschiedenis ons al een lesje in geleerd”

We moeten ons realiseren dat we zelf het geweld op gang brengen als we de supporters behandelen als misdadigers Criminoloog Kris Van Limbergen

Wie is verantwoordelijk voor die kooi?

“Wie is verantwoordelijk voor die kooi? Dat wil ik nu wel weten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) die destijds als eerste burgemeester de hekken op Stayen liet slopen. “Het had helemaal fout kunnen aflopen. Ik heb begrepen dat de brandweer dit nog goedgekeurd heeft. Ongelofelijk. Ze was nog niet eens goed gemaakt, voor de wedstrijd begon waren de platen al losgemaakt. Die kooi moet weg, liever gisteren dan vandaag. En wat met de stewards die blijkbaar niet bij machten zijn om die vuurpijlen uit het stadion te weren? Dat is wel de verantwoordelijkheid van de club. Ik zal morgen op de gemeenteraad hierover tussenkomen.”

Hoe komen die vuurpijlen daar binnen, vraag ik u? Zijn we anno 2019 dan niet bij machten om dat te kunnen voorkomen? Roland Duchâtelet

Enige oplossing

“Wie is verantwoordelijk? Wel daar kan ik duidelijk op antwoorden”, zegt stadionuitbater van STVV Roland Duchâtelet. “We zijn in de weken voor de derby samengekomen met de politie en brandweer van Sint-Truiden en Genk en de stewardverantwoordelijken van beide clubs. De vraag die op tafel lag, was: ‘Hoe kunnen we de grasmat beschermen?’ Eerst werd er geopperd om de vuurpijlen door de brandweer met speciale pakken weg te laten halen. Maar dat zag de brandweer niet zitten. De supporters niet toelaten was een tweede optie. Niet haalbaar. Maar de enige uitweg was dus het plexiglas met daarboven de netten. Geen kooi voor alle duidelijkheid. Maar als u goed naar de beelden kijkt, ziet u dat er meteen bij aanvang 25 vuurpijlen worden afgestoken! Hoe komen die vuurpijlen daar binnen, vraag ik u? Zijn we anno 2019 dan niet bij machten om dat te kunnen voorkomen. Hoogstwaarschijnlijk weer de een of de andere domme Belgische wet die ons dat verhinderd.”