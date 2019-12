“Baby geboren op passagierszetel van mijn Peugeot 207!”: Thuur (19) brengt hoogzwanger koppel naar ziekenhuis Marco Mariotti

29 december 2019

11u23 150 Sint-Truiden De 19-jarige Thuur uit Sint-Truiden heeft zijn heldendaad voor 2019 nog snel verricht. Toen hij vrijdagavond een hoogzwangere vrouw kermend van de pijn op zijn oprit zag staan, reed hij haar én haar man in allerijl naar het ziekenhuis. De kleine Shurahbil kwam gezond en wel ter wereld... op de passagierszetel van Thuurs Peugeot 207.

Thuur Vanhove kwam vrijdagavond vermoeid thuis van skivakantie, na een lange rit van 10 uur. Aan zijn oprit in Schurhoven stond er rond 22.15 uur plots een Somalisch jong koppel dat om hulp vroeg. “Ze spraken niet zo goed Nederlands, maar ik had duidelijk begrepen dat de vrouw hoogzwanger op weg was naar het ziekenhuis”, vertelt Thuur. “Ze waren in de buurt te voet vertrokken, maar de pijn bleek te hevig en wandelen lukte haar totaal niet meer.”

Kilometer

Fadumo Osman (27) en haar man Nur Jaylani (31) moesten zo snel mogelijk in het Sint Trudoziekenhuis geraken, dat op een kleine kilometer van Thuurs woning ligt. Een ambulance bellen zou te lang duren, dus Thuur schoot zelf in actie.

Driedeurs

“Ik hielp het koppel in mijn auto: de vader op de achterbank van mijn driedeurs Peugeot, zij op de passagierszetel. Ze pufte en had duidelijk veel pijn, maar ik zat maar met één ding in mijn hoofd: zo snél mogelijk op die spoedafdeling geraken.”

Thuur bleef kalm, negeerde héél voorzichtig het rode licht en voelde opluchting toen hij het ziekenhuis naderde. Beheerst reed hij de spoedafdeling op, klaar om zijn missie af te ronden. “In mijn ooghoek zag ik plots het hoofdje van een baby. Onwezenlijk! Meteen legde ik de auto stil en spurtte ik naar de ingang, die op dat uur natuurlijk beveiligd is. Roepen, aanbellen, waarna snel vijf mensen naar buiten kwamen gelopen. Je hoorde de baby al huilen. De kleine Shurahbil was om 22.22 uur geboren, in mijn Peugeot!”

Navelstreng

Het ziekenhuispersoneel nam de wagen van Thuur over en reed verder de parking van de spoedafdeling binnen, met de zonet bevallen dame nog aan boord. Eén iemand ontfermde zich over het kind en kon de navelstring doorknippen en afbinden. De mama werd op een brancard gelegd en verder verzorgd.

En Thuur? Die kon zijn ogen nog steeds niet geloven. “Het was pas enkele minuten later dat ik besefte wat er écht gebeurd was. Te zot voor worden, maar ik ben vooral blij dat het helemaal goed is gekomen. Al zeker drie keer ben ik ze gaan bezoeken, en ik ben écht fier.” Het koppel is vooral ontzettend dankbaar. “Thuur was daar op het juiste moment op de juiste plaats. We zijn zo gelukkig en gaan nu met ons gezinnetje genieten.” Vandaag zondag mogen mama en kind weer naar huis.