"Als fietser sneller groen krijgen? Dan toch niet hier!": jaar na datum werken fietsdrukknoppen nog steeds niet Dirk Selis

21 januari 2020

15u07 0 Sint-Truiden Begin 2019 werden de werken aan de verkeerslichten van vijf kruispunten op de Noord Oostelijke Omleiding (N80) afgerond. “Wij waren blij verrast dat de slimme verkeerslichten werden uitgerust met drukknoppen voor fietsers. Bij het indrukken van zo’n knop zou je als fietser verwachten sneller groen te krijgen dan in een situatie zonder drukknop. Maar nu blijkt dat die knoppen helemaal niet zijn aangesloten”, zegt Liebrecht Krznaric van de Fietsersbond.

“Het voorbije jaar hebben we heel wat bemerkingen ontvangen over de werking van deze drukknoppen”, vertelt Liebrecht Krznaric. “‘Ze werken niet’ en ‘het zijn placebo-knoppen’ kregen we vaak te horen of te lezen. Daarom ging een van onze vrijwilligers op onderzoek uit. Wat blijkt, na tal van metingen bleef de wachttijd steeds gelijk, of het nu zondagochtend is of op maandag tijdens de spits. Daar is weinig ‘slim’ aan, hé. We maakten onze bevindingen aan de dienst Mobiliteit van de stad Sint-Truiden over. Nu blijkt na een overleg met de administratie dat de bemerkingen correct zijn, de drukknoppen zijn één jaar na datum nog steeds niet geactiveerd.”

Eerst noppentegels

“Dat is deels het geval. Volgens onze info zijn de fietsknoppen wel aangesloten op de lichten. Wij wachten wel op de stad Sint-Truiden die de ‘noppentegels’ dienen te leggen voor de blinden en slechtzienden. Zolang dat niet gebeurt, kunnen wij dit systeem niet finaliseren”, zegt woordvoerder Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat klopt”, klinkt het bij de Stad Sint-Truiden. “Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt dat eerst gidslijnen worden aangebracht alvorens de ratelklikkers kunnen geactiveerd worden. Op dit moment worden er plannen uitgetekend voor het aanbrengen van deze gidslijnen, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Dat gebeurt zo snel mogelijk.”

Critical Mass

“De Fietsersbond Sint-Truiden zal tijdens de eerste Critical Mass van 2020 de aandacht vestigen op deze zogenaamde ‘slimme’ verkeerslichten”, aldus Liebrecht Krznaric van de Fietsersbond. “De bevoegde instanties Stad Sint-Truiden en AWV moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de werken correct en spoedig finaliseren! Ik roep de Truienaren op om met ons mee te fietsen, nu zaterdag 25 januari om 15 uur. We vertrekken aan de voorzijde van het station van Sint-Truiden. Aankomst is voorzien rond 16 uur aan OXFAM-Wereldwinkel waar we samen met jullie op het nieuwe jaar willen klinken. Breng gerust vrienden en familie mee, want hoe groter onze groep, hoe meer we opvallen.”