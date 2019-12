‘Ah, u betaalt niet?’ Man denkt container vol afval gratis terug te sturen, bedrijf kiepert inhoud gewoon op zijn oprit Dirk Selis

06 december 2019

15u23 9 Sint-Truiden Containerbedrijf Spiritus uit Sint-Truiden en wanbetalers? Geen goede combo, zo blijkt uit een filmpje dat momenteel viraal gaat. Een man die een container gehuurd had voor zijn oude rommel en dacht een trucje gevonden te hebben om niet te moeten betalen, kreeg de hele inhoud prompt weer op zijn oprit gekieperd.

Het verhaal speelt zich af in Oplinter, ergens in de voorbije dagen. Spiritus werd gevraagd om er een container voor huishoudelijk afval te plaatsen, zogezegd op vraag van het OCMW van Tienen.

“Wanneer wij een afvalcontainer plaatsen bij particulieren, dan vragen we altijd om ter plaatse te betalen”, legt zaakvoerder Lorenz Spiritus uit. “Dat kan cash, of per overschrijving. Goede afspraken maken goede vrienden, hé.”

Valse mail

Maar wanneer een container in opdracht van het OCMW geplaatst wordt, liggen de zaken anders. En dat bleek de klant uit Oplinter te weten. “We kregen een mail van het OCMW van Tienen”, vervolgt Lorenz. “Met de vraag om een container te plaatsen op dat adres in Oplinter. Achteraf bleek dat de bewoner die mail gewoon vervalst had. Toen ik hem daarmee confronteerde en vroeg om te betalen, werd hij verbaal zeer agressief.”

Voor Lorenz was het toen welletjes. “Ik was al opgelicht, werd uitgemaakt voor rotte vis en moest nu ook zijn afval meenemen? Niks van. Ik heb de inhoud van de container dus gewoon weer op zijn oprit gekieperd. Mijn werkman maakte er een filmpje van, dat ik vervolgens naar enkele vrienden gestuurd heb. En nu gaat het blijkbaar viraal.”

Goede wil

Maar hoe is het dan verder afgelopen? “Wel, die man en ik hebben ons dispuut onderling uitgeklaard”, vervolgt Lorenz. “Hij wou wel in schijven betalen omdat hij verlegen zat om geld. Ik heb er dan de spons over geveegd en heb hem gezegd dat hij maar wat kameraden moest optrommelen. En dan zou ik de container opnieuw plaatsen, zonder enige kost. Ik was kwaad — terecht. Maar ik heb ook mijn goede wil laten zien. Ik had misschien zo niet moeten reageren, maar hij had mij ook niet moeten oplichten. Nu, eind goed, al goed.”

Al krijgt het verhaal mogelijk nog een staartje. Bij het OCMW van Tienen was men niet op de hoogte van de feiten, “maar we zullen onze diensten vragen om deze zaak verder te onderzoeken.”