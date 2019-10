“4 miljoen euro extra investeringsbudget voor Sint-Truiden dankzij Vlaams regeerakkoord” Dirk Selis

03 oktober 2019

15u51 0 Sint-Truiden Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. “De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over voor de betaling van de ambtenarenpensioenen én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte”, zeggen de Truiense schepenen Jelle Engelbosch en Jo François na ruggespraak met minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

“Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten zo meer ademruimte geven. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen, waarvan 4 miljoen euro naar Sint-Truiden zal gaan. Dit bijkomend budget is een belangrijke steun voor gemeenten met een groot grondgebied zoals Sint-Truiden. Het helpt ons om de komende jaren slim te investeren, om onze infrastructuur op niveau te houden en toekomstgericht te verbeteren, en dat zowel in Sint-Truiden als in onze deelgemeenten”, aldus schepen van Financiën Jo François (N-VA).