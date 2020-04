35 bewoners van Villa Rosa en 7 bewoners van ‘t Meiland testen positief op Covid-19 Woonzorgcentra Villa Rosa en ‘t Meiland nemen extra maatregelen na positieve testen Dirk Selis

05 april 2020

21u38 4 Sint-Truiden Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland nemen extra maatregelen om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus in te dammen. Vandaag raakte bekend dat 35 bewoners van Villa Rosa en7 bewoners van ‘t Meiland positief testten. De test is afgenomen op vraag van de directie en de coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s) en dit in samenwerking met het Sint-Trudoziekenhuis.

De vraag in verschillende woonzorgcentra om bewoners en personeel uitgebreid te testen klinkt alsmaar luider. In verschillende woonzorgcentra hebben bewoners symptomen van Covid-19. Dit is ook het geval in Villa Rosa en ‘t Meiland. Dankzij het initiatief van de CRA’s, dr. Hermans en dr. Savenay, en na het fiat van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, zijn er een reeks testen verzameld waarmee de CRA’s vrijdagnamiddag onmiddellijk aan de slag zijn gegaan.

42 bewoners positief

“De testresultaten geven ons een beter zicht op de situatie en laten ons toe onze zorg beter te organiseren, onze beschermingsmaterialen rationeler in te zetten waardoor we onze medewerkers optimaler en langer kunnen beschermen. Voorlopig hebben we voldoende beschermingsmateriaal. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om 66 testen te laten doen. Bewoners met symptomen zijn getest. Daarnaast hebben we ook enkele bewoners zonder symptomen getest. Het resultaat is dat 42 bewoners positief zijn bevonden. Daarbij zijn ook bewoners die geen symptomen hadden positief getest. In totaal wonen momenteel 202 senioren in de woonzorgcentra Villa Rosa en ‘t Meiland. We hopen dat we binnen afzienbare tijd iedereen kunnen testen’, zegt Liesbeth Leclere, directeur woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland.

Oude Meiland gedeeltelijk heropend

“Nu we eindelijk wat testen hebben kunnen vastkrijgen, beginnen we zicht te krijgen op de situatie. De familieleden werden onmiddellijk op de hoogte gebracht”, vertelt voorzitter van het zorgbedrijf en schepen van Sociale Zaken Pascal Monette. De nieuwe situatie heeft geleid tot een extra crisisoverleg met een team van specialisten. Zo zal het oude Meiland gedeeltelijk heropenen voor bewoners die negatief werden getest. Zij zullen ook enkel verzorgd worden door personeel dat negatief getest is en uitsluitend zal werken op deze afdeling. De bewoners die positief getest zijn, worden nauw opgevolgd op een gespecialiseerde Covid-19-afdeling in Villa Rosa. Het personeel van woonzorgcentra Villa Rosa en ‘t Meiland doet zijn uiterste best om bewoners met de beste zorg te omringen in de meest veilige omstandigheden. “Op dit moment zijn zij het enige persoonlijke contact dat de bewoners hebben. Zij werken in moeilijke omstandigheden maar blijven moedig doorgaan”, besluit Monette.