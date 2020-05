“30 % meer bestaansminimumtrekkers in Sint-Truiden” Dirk Selis

19 mei 2020

16u48 1 Sint-Truiden “Deze meimaand telt Sint-Truiden 213 leefloontrekkers bij het OCMW ten opzichte van 163 in mei 2019 of zoals u wil een stijging van meer dan 30 %”, rekent gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) voor. sp.a Sint-Truiden zal op de komende gemeenteraad van volgende week maandag voorstellen om een Corona-cheque van minimum 50 of 100 euro voor bestaansminimumtrekkers en de Weduwen, Invaliden, Wezen en Gepensioneerden (WIGW’s) te voorzien.

“Voor maart (201 ten opzichte van 163 in 2019 ) en april (203 ten opzichte van 171 in 2019 ) liggen de cijfers in dezelfde lijn”, gaat Vandenhove verder. “De stad Sint-Truiden moet, net zoals in andere gemeenten en steden, zich richten op de zwakste inkomenscategorieën met extra middelen in het kader van Covid-19. Voor henzelf, maar ook om mee de lokale economie te ondersteunen. Dat geld wordt immers onmiddellijk uitgegeven. Ons sp.a-voorstel is dan ook eenvoudig. Geef de bestaansminimumtrekkers en de Weduwen, Invaliden, Wezen en Gepensioneerden (WIGW’s) een een Corona-cheque van minimum 50 of 100 euro.”