“25 hooligans krijgen stadionverbod”: Draconische maatregelen voor Limburgse derby Dirk Selis

27 september 2019

14u57 0 Sint-Truiden STVV en de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken nemen ongeziene veiligheidsmaatregelen voor de Limburgse derby van zaterdag. Meer dan 140 agenten en nog eens zo veel stewards moeten de veiligheid van de supporters garanderen. “25 supporters mogen zich aan een stadionverbod verwachten”, waarschuwt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“STVV-KRC Genk moet opnieuw een voetbalfeest wordt in plaats van de veldslag waarin de wedstrijd vorige keer is ontaard”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). In januari braken na de derby hevige rellen uit. Nederlandse hooligans verzamelden na de match aan de N3 langs het stadion en gooiden zware kasseien richting de Genkse supportersbussen. Daarbij vielen verschillende gewonden en sneuvelden tientallen ruiten. De schade liep in de tienduizenden euro’s. “Zulk geweld hadden we hier in twintig jaar niet meer meegemaakt en willen we ook nooit meer terugzien”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Veiligheidsperimeter

Om herhaling te voorkomen, worden zaterdag dan ook ongeziene veiligheidsmaatregelen genomen. “Tijdens risicomatchen zetten we standaard 120 à 140 manschappen in, maar zaterdag zullen dat er nóg meer zijn”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerken. Het Truiense korps krijgt daarvoor bijstand van de federale politie. “We zullen alle supportersbussen van en naar het stadion begeleiden.”

Kanariekooi

Zo heeft de stad afgelopen zomer al hekken geplaatst op de plek waar de Nederlandse stenengooiers stonden. Daarnaast heeft stadionbeheerder Stayen netten en plexiglas rond het bezoekersvak geplaatst om te voorkomen dat eventuele vuurpijlen op het kunstgras belanden. Op Stayen zelf spreekt het personeel smalend over de “Kanariekooi”. Het initiatief komt niet van STVV, want de club huurt het stadion. Het komt wel van Roland Duchâtelet, de eigenaar van Stayen. De vorige edities vernielden de Genkies al een paar keer de kunstgrasmat met brandbommen. Vorig seizoen ook trouwens. De nv Stayen stuurde toen trouwens een gepeperde rekening naar Genk. “De kooi met plexiwanden en netten blijft. Alle bezoekende supporters zullen er de komende weken en maanden mee te maken krijgen. Op het einde van het seizoen gaat de tribune wel helemaal tegen de grond voor een nieuwe zittribune. STVV zelf zet zo’n honderd stewards in en KRC Genk neemt nog eens 45 stewards mee. Ook de veiligheidsperimeter rond het stadion is uitgebreid”, zegt STVV-woordvoerder Alain Coninx.

Stadionverbod

“De Nederlandse hooligans die bij de vorige derby verantwoordelijk waren voor de rellen, zijn uiteraard niet meer welkom. Meer nog 25 personen mogen zich zaterdag aan een stadionverbod verwachten heb ik van de Voetbalcel FOD Binnenlandse Zaken begrepen”,zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Er loopt nog een gerechtelijke procedure tegen hen. Om te vermijden dat er opnieuw ongewenste bezoekers in het sfeervak terechtkomen, kan er maar één ticket per persoon worden gekocht in plaats van vier.”