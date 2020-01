Zwembad Wildersportcomplex heropent pas eind maart: bodem moet opnieuw betegeld worden Bart Kerckhoven

23 januari 2020

17u15 3 Sint-Pieters-Leeuw Het zwembad in het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw zal pas eind maart opnieuw open gaan. Het zwembad in het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw zal pas eind maart opnieuw open gaan. Eind vorig jaar bleek na onderhoudswerken dat de betegeling in het bad loskwam

Na een grondige inspectie en analyse van meerdere specialisten is het duidelijk dat een volledige vernieuwing van de betegeling van de zwembadbodem noodzakelijk is”, laat het gemeentebestuur weten. “Plaatselijke herstellingen van de schade blijken geen optie omdat de kans op schade hierdoor aanwezig blijft.”

Het schepencollege stelde donderdag een aannemer aan die de bodem van nieuwe tegels zal voorzien. De aannemer start volgende week met de voorbereiding van de werken. Het zwembad is intussen al leeg gelopen, de oude tegels zijn verwijderd en de ondergrond kan zo uitdragen. “Hierdoor werd er tijdswinst geboekt, want een uitgedroogde ondergrond is noodzakelijk voor kwalitatief werk”, klinkt het nog. “Zodra de nieuwe tegels zijn opgevoegd, zal opnieuw een droogtijd in acht moeten worden genomen. Daarna kan het zwembad langzaam gevuld worden en moet het water traag opgewarmd te worden.” Om alles goed te herstellen is dus heel wat tijd nodig. Vandaar dat de gemeente eind maart naar voren schuift als openingsdatum.