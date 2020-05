Zussen trakteren rusthuisbewoners op serenade voor Moederdag Tom Vierendeels

10 mei 2020

Sint-Pieters-Leeuw Zussen Anne en Hilde Coppey hebben een serenade gebracht aan de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius. De ouderlingen kwamen graag even buiten in het zonnetje om te luisteren naar de zingende zussen. "Het was een verrassing voor onze moeder, maar we hebben het dan maar onmiddellijk uitgebreid", klinkt het.

Anne en Hilde trokken zaterdag met broers Stefan en Guy naar het woonzorgcentrum om hun 89-jarige moeder Andrea, die iedereen als ‘ons oma’ kent, te verrassen. “We hadden op voorhand al gezegd dat we voor Moederdag iets speciaal moesten uitdokteren aangezien we niet op bezoek mogen”, klinkt het. “Na wat beraadslagen onder ons vier kwamen we snel tot de overeenkomst dat we naar hier gingen komen om liedjes te zingen.”

En dat is op zich niet zo bijzonder, want Anne en Hilde maken deel uit van vrouwenkoor Serenata uit Drogenbos. “Onze moeder is onze grootste fan”, lachen de zussen. “Schoonzus Dominique is trouwens onze dirigente en zei stelde voor om er dan maar een concert van te maken. Afgelopen dinsdag ontvingen we pas via mail de opgenomen begeleiding die Dominique maakte en samen repeteren was dus helemaal niet mogelijk. De liedjes die we wilden brengen moesten we telefonisch bespreken. Sommige liedjes hebben een moeilijk ritme, dus het was niet zo heel eenvoudig voor te bereiden.” Onder andere ‘k Heb Je Lief en Ik Hou Van U passeerden de revue.

Concert

Serenata had overigens onlangs een concert gepland, maar door de coronacrisis moest dit ook uitgesteld worden. “Het nummer ‘you raise me up’ hadden we dan normaal moeten brengen”, vervolgen Anne en Hilde. “Maar we hebben het dan nu maar gebracht. Zo is dit toch een beetje ook ons concert. Het zijn trouwens drie ‘concerten’ die we vandaag brengen. De vriendin van Stefan werkt hier en zij stelde voor om ons optreden uit te breiden. Zo kunnen we voor alle bewoners zingen.”

Zaterdag

Dat het moederdagconcert op zaterdag valt vinden ze een beetje jammer. “We hadden het enorm graag op Moederdag zelf gedaan, maar omdat er slecht weer wordt verwacht zingen we op zaterdag”, besluiten de zussen. “Dat is beter voor ons, de bezoekers die komen kijken en uiteraard voor de bewoners zelf. Voor hen is het toch wat genieten, maar uiteraard ook voor ons.”