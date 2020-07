Zorgkundigen Zilverlinde kunnen zich tijdens werkuren omscholen tot verpleegkundigen Bart Kerckhoven

03 juli 2020

15u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Zorgkundigen in woonzorgcentrum Zilverlinde kunnen tijdens de werkuren een opleiding volgen om verpleegkundige te worden. Zo hoopt de gemeente de nood aan verpleegkundigen in het rusthuis op te lossen.

In woonzorgcentrum Zilverlinde zouden eigenlijk dertien verpleegkundigen aan de slag moeten zijn maar momenteel is iets meer dan de helft van de dat kader ingevuld. Omdat de vacatures blijven open staan zoekt Sint-Pieters-Leeuw in eigen huis een oplossing. Zorgkundigen kunnen zich tijdens hun werkuren omscholen tot verpleegkundigen. Ze worden daarvoor vrijgesteld van hun dienst en het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt zelfs door de gemeente betaald. Maar de opleiding moet wel te combineren zijn met hun werk in het woonzorgcentrum. “Verpleegkundige is een knelpuntberoep en dat stellen we ook in ons woonzorgcentrum vast”, zegt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA). “We zoeken oplossingen om de cirkel te doorbreken. Een van deze oplossingen is ‘Project 1600’ waarbij we onze zorgkundigen mogelijkheden bieden om zich om te scholen tot verpleegkundige en om zo door te groeien in onze organisatie. Samen met heel wat andere maatregelen, willen we ons zo meer en meer in de arbeidsmarkt zetten als een aantrekkelijke werkgever. Verloning is belangrijk, maar er spelen veel meer elementen een rol als je echt aantrekkelijk wil zijn als werkgever. Op het einde van de rit komt dit de bewoners van Zilverlinde en hun familie ten goede.”

Intussen zijn al twee kandidaten die zullen instappen in het project. “Ik wens hen veel succes en doorzettingsvermogen in hun omscholingsstudie”, zegt schepen van Personeel Herwig Smeets (N-VA). “Niettegenstaande we hen één dag dienstvrijstelling gunnen, moeten ze wel hun werkzaamheden verder zetten en moet er ook nog gestudeerd te worden. Werken en studeren, het is een boeiende en ook vermoeiende combinatie. De werklust én het nodige studievermogen hiervoor gelijktijdig opbrengen is niet iedereen gegeven.”