Zomers straattheaterfestival StraPatZen palmt opnieuw centrum in Bart Kerckhoven

25 juli 2019

14u57 0 Sint-Pieters-Leeuw Het straattheater StraPatZen vindt ook dit jaar plaats in Sint-Pieters-Leeuw. Op zaterdag 3 augustus kan iedereen straatacts uit binnen- en buitenland aan het werk zien in het centrum.

Het festival werd ooit in Wambeek opgericht maar intussen is het al jaren een tweeluik. ““StraPatZen is al toe aan de achtste editie en ook dit jaar zijn we erin geslaagd om een topaffiche samen te stellen”, zegt schepen van Jeugd An Speeckaert (CD&V). “We willen in de toekomst blijven samenwerken met Wambeek en we willen blijven investeren in vernieuwing en topacts. Daarom zullen we StraPatZen vanaf volgend jaar op de voorlaatste zaterdag van augustus organiseren.”

Vaste waarde

Ondanks de verhuis op de kalender is StraPatZen dus wel een vaste waarde op de affiche. “StraPatZen zal altijd een blijver zijn in onze programmatie”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). “Straattheater is een laagdrempelige vorm van cultuur, die zowel kinderen, ouders als grootouders aanspreekt. De grote variatie in eet- en drankstanden past bij het zomerse vakantiegevoel. Met ongeveer 3.000 bezoekers zijn de middelen goed geïnvesteerd.”

Het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt voor de gelegenheid autovrij gemaakt. Dit betekent dat de plaatselijke omleidingsweg voor de werken het kruispunt Pauwke tijdelijk afgesloten wordt. Al het verkeer moet dus de omleidingsweg van het doorgaand verkeer volgen via de Brabantsebaan en de Hoogstraat.

De programmaboekjes voor deze editie liggen vanaf 1 augustus klaar in de bibliotheek, het Colomakasteel, het gemeentehuis en de jeugddienst. Alle informatie is ook te vinden op de facebookpagina of de website www.sint-pieters-leeuw.be/strapatzen.