Zestig jaar oude treurwilg op Koning Albertplein geveld: Negenmanneke kiest binnenkort nieuwe boom Bart Kerckhoven

08 september 2020

De treurwilg op het Koning Albertplein is dinsdagochtend geveld. De bewoners van de wijk Negenmanneke hoopten dan hun boom nog gered kon worden maar onderzoek wees uit dat de slaagkansen om de boom te verplanten op zo’n vijftig procent lag. De boom van meer dan zestig jaar oud had een gezegende leeftijd en zou, als alles goed ging, nog een twintigtal jaar meekunnen. De treurwilg verplanten zou wel tot 100.000 euro kunnen kosten en daarom werd gekozen voor een alternatief. De inwoners van het Negenmanneke mogen zelf een nieuwe boom uitkiezen van het gemeentebestuur. Dat wordt geen jong boompje maar meteen een uit de kluiten gewassen exemplaar zodat die niet ‘verloren’ staat op de nieuwe rotonde die er aangelegd wordt. Eind oktober mogen de inwoners digitaal stemmen op hun favoriete boom. Er zal opnieuw voor een treurwilg gekozen kunnen worden. het planten van de boom is dan geplant in het voorjaar van 2021 wanneer het Koning Albertplein helemaal afgewerkt is.