Zeevaarder vrijgesproken voor mishandeling echtgenote Wouter Hertogs

20 april 2020

14u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw is vrijgesproken voor geweld tegen zijn vrouw. Eerder had het parket nog 8 maanden cel met uitstel gevorderd.

De man was werkzaam als zeevaarder, waardoor hij lange periodes van huis was. Het kwam zijn relatie niet ten goede en al snel moest de politie enkele malen tussenkomen na huiselijk geweld. Op 17 februari 2018 moest de politie opnieuw uitrukken nadat ze een melding hadden gekregen. Bij de woning aangekomen zagen ze een vrouw in nachtkleed op straat staan. Ze had een buil, een blauw oog en diverse schaafwonden. “Hij wilde seks hebben maar omdat we in een echtscheiding verwikkeld zijn, wilde ik niet. Hierop viel hij me aan”, deed ze haar verhaal. De agenten gingen de woning in en troffen de man halfslapend in zijn bed aan. “Ik heb helemaal niets gedaan”, deed hij zijn verhaal tegen de rechter, “ik lag gewoon te slapen toen er plots agenten in mijn slaapkamer stonden. Waar die verwondingen vandaan komen? Geen enkel idee maar ik heb er niets mee te maken.” De rechter zag te weinig bewijzen om de man te veroordelen en kon dus niet anders dan hem vrijspreken.