Zangeres uit Sint-Pieters-Leeuw naast Clouseau, Laura Tesoro en andere toppers genomineerd voor Radio 2 Zomerhit Bart Kerckhoven

04 augustus 2020

09u26 14

Het duet ‘Van vooraf aan’ dat zangeres Nina Butera (16) uit Sint-Pieters-Leeuw met White Bird opnam is één van de tien genomineerde liedjes die genomineerd zijn voor de Radio 2 Zomerhit 2020. Het duo staat er in goed gezelschap als Lost Frequencies, Laura Tesoro, Clouseau en Gene Thomas. Voor de artiesten is het een opsteker in een zomer zonder optredens door de coronacrisis. Radio 2 Zomerhit is één van de grootste muziekprijzen in Vlaanderen. Op 16 augustus wordt bekend gemaakt wie Niels Destadsbader opvolgt. Het nummer van Nina Butera en White Bird werd geschreven door Nina en haar producer Christophe Severs. In de maanden na de dood van zijn vader Paul Severs verwerkte hij zijn gevoelens in ‘Van vooraf aan’. Intussen wordt het nummer vaak gedraaid op de radio en is de clip op te zien waardoor een hit werd. Nina verklapte enkele dagen geleden nog haar favoriete plekje in Sint-Pieters-Leeuw toen we op zoek naar de warmste vakantieplek van Vlaanderen met haar op stap gingen.

Stemmen voor de Radio 2 zomerhit kan via deze link.