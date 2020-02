Y. (13) woensdagavond teruggevonden nadat ze zondagnacht het laatst gezien werd tijdens Aalst Carnaval Tom Vierendeels

26 februari 2020

14u11 32 Sint-Pieters-Leeuw Y.V., het dertienjarige meisje uit Sint-Pieters-Leeuw dat sinds zondag vermist was, is opnieuw terecht. Dat laat haar mama aan onze redactie weten. Ze werd aangetroffen in of in de buurt van het Brusselse Zuidstation. Woensdagmiddag werd nog een opsporingsbericht voor het meisje verstuurd door Child Focus en de politie nadat ze zondag het laatst gezien werd in Aalst.

“Y. is nu voor de veertiende keer weggelopen”, zuchtte Katleen, de mama van het adoptiemeisje. Het dossier haalde eerder de nationale media omdat de ouders de wanhoop nabij waren. Door haar problematische jeugd in haar thuisland Chili kampt ze met ernstige psychische problemen, maar gepaste begeleiding vinden lukte niet door een tekort aan plaatsen in de jeugdpsychiatrie. “Maar nu kon ze toch al vier maanden terecht in Gasthuisberg en mocht ze in de weekends naar huis”, legt de mama uit. “Ze maakte enorme vorderingen en ook voor ons stond de begeleiding klaar met raad en daad. Ook nu merken we dat ze meeleven en achter ons staan. De psychiater waarschuwde wel dat een terugval mogelijk was en dat gebeurde dus zondagavond. Er was geen enkele aanleiding die het weglopen kan verklaren. Donderdag zei ze zelf nog hoe fier ze was over haar vorderingen en dat ze geen drang meer had om weg te lopen.”

Carnaval

Y. trok eerst naar Lede. “Wat ze daar deed en hoe ze daar is gekomen, hebben we het raden naar”, klonk het woensdagmiddag bij Katleen. “Ze heeft geen enkele band met die gemeente.” Daar zou ze wel met iemand afgesproken hebben. De twee namen de trein naar het station van Aalst en daar werd Yamilette rond 1 uur à 1.30 uur voor het laatst gezien. “Daar zijn de wegen tussen haar en die jongen ook gescheiden. Wie die jongen is, weten we ook nog altijd niet. Ze is opgegaan in de mensenmassa. Heeft ze kou, honger, dorst? Het zijn vragen die ons bezighouden. We hopen dat ze, nu carnaval is afgelopen, toch ergens wordt aangetroffen. Y. gaat helaas niet zelf hulp zoeken en beseft niet dat ze zichzelf in gevaar brengt”, aldus Katleen woensdagmiddag.

Het gaat om een onrustwekkende verdwijning, ook omdat haar gsm sinds zondagavond uitstaat: dat is niet van haar gewoonte Mama Katleen

Child Focus verspreidde woensdagmiddag een opsporingsbericht. “Gasthuisberg heeft de politie duidelijk gemaakt ze niet zomaar een wegloper is”, gaat de mama verder. “Het gaat dus om een onrustwekkende verdwijning. Ook omdat haar gsm sinds zondagavond uitstaat: dat is niet van haar gewoonte. Tot slot ging het ook gewoon om een heel rustig en tof weekend waardoor er geen reden was om weg te lopen. Het gebeurde niet na een ruzie.”