Woning onbewoonbaar verklaard na kelderbrand Amber Gys

06 september 2020

19u42

Op de Alfons Vandenboschstraat in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) is zondagavond rond 18 uur een kelderbrand ontstaan. Eén van de elektrische apparaten in de kelder heeft kortsluiting gemaakt waarna deze vuur vatte. De zoon van de bewoonster van het huis was aanwezig en merkte een rookgeur op, hij belde meteen de brandweer op. En zijn instincten zaten goed, want hij evacueerde meteen alle bewoners van het huis en de buren. “De vlammen sloegen bij onze aankomst net door de kelderdeur de woonkamer in”, vertelt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. “De rookontwikkeling verspreidde zich snel doorheen het volledige huis. Daardoor wordt het huis momenteel dan ook onbewoonbaar verklaard. We hebben aan de bewoners gevraagd om -zo lang het nodig is- alle ramen open te laten.” Bij de kelderbrand vielen geen gewonden. Er is wel schade aan al het meubilair, de apparaten en andere zaken in de volledige woning.