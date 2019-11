Winkeldief weigert boete te betalen... en moet nu 3 maanden naar de cel WHW

27 november 2019

11u48 0 Sint-Pieters-Leeuw Een dertiger is veroordeeld tot 3 maanden cel voor winkeldiefstal. Hij ging in de Mediamarkt aan de haal met een fototoestel.

Een winkeldetective merkte op 23 april op dat een klant zich verdacht gedroeg. Hij hing rond in de elektronica-afdeling en keek schichtig om zich heen. Uiteindelijk verstopte hij een fototoestel onder zijn jas en trachtte hij zo ongemerkt de winkel te verlaten. De detective had alles in de gaten en hield hem tegen voorbij de kassa. Het parket had een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld maar hier ging hij niet op in. Een domme beslissing, want naast de korte celstraf moet hij nu ook een boete van 400 euro betalen.