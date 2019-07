Wie barbecuet in het openbaar riskeert celstraf in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

02 juli 2019

13u21 0

Wie in Sint-Pieters-Leeuw barbecuet in het openbaar riskeert deze zomer een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en boetes tot 1.600 euro. Dat besliste burgemeester Luc Deconinck (N-VA) nu er zich alweer een droge zomer aankondigt. Barbecueën, maar ook vuur maken in groene, publieke ruimten en in bossen en natuurgebieden in Sint-Pieters-Leeuw zijn voortaan expliciet verboden. Enkel wie de uitdrukkelijke toelating van de burgemeester heeft mag nog barbecueën of vuur maken op openbare plaatsen. De burgemeester nam de beslissing om te voorkomen dat er brand zou uitbreken. Het verbod zal alvast gelden tot eind september. Privé mogen mensen wel nog barbecueën. Sint-Pieters-Leeuw kampte vorig jaar al met problemen door de aanhoudende droogte en hitte. Zo bleven de oevers van de Zuunbeek weken lang verboden terrein voor wandelaars omdat er onder de vogels en de vissen een botulismeplaag uitbrak.

