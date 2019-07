Wie barbecuet in het openbaar in Sint-Pieters-Leeuw riskeert... celstraf Bart Kerckhoven

02 juli 2019

13u21 10 Sint-Pieters-Leeuw Wie in Sint-Pieters-Leeuw barbecuet in het openbaar riskeert deze zomer een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en boetes tot 1.600 euro. Dat besliste burgemeester Luc Deconinck (N-VA) omdat er te veel ‘wildbarbecuers’ opdoken in zijn gemeente. “Het risico op brand is gewoon te groot”, zegt Deconinck.

Barbecueën, maar ook vuur maken in groene, publieke ruimten en in bossen en natuurgebieden in Sint-Pieters-Leeuw zijn voortaan expliciet verboden. Enkel wie de uitdrukkelijke toelating van de burgemeester heeft mag nog barbecueën of vuur maken op openbare plaatsen. Deconinck nam die beslissing omdat de laatste tijd steeds vaker ‘wildbarbecuers’ opdoken. “Er zijn verschillende locaties in de gemeente die blijkbaar aantrekkelijk zijn om er een barbecue aan te steken”, zegt Deconinck.

“Er zijn al barbecuers gespot aan het wachtbekken van Volsem en het centrum Zonnig Leven maar ook in het Colomapark duiken ze al op. Er is met deze droogte en hitte niet alleen een groter brandrisico, maar de mensen laten hun afval ook rondslingeren. Zelfs de as van hun barbecue kieperen ze gewoon in de gracht. Soms smeult die nog na en dat kan dus vuur vatten. De politie adviseerde ons om een politiebesluit uit te vaardigen want tot nu toe konden we tegen die mensen niets beginnen. Vanaf nu kan er beboet worden en er zal ook gecontroleerd worden door de politie. Die gevangenisstraf en de boetes klinken erg zwaar maar dat is nu eenmaal de standaardstraf die in een politiebesluit gegoten wordt. De bedoeling is wel om deze regel later op te nemen in ons reglement voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dan kan er met een GAS-boete sneller bestraft worden.”

Mensen van buiten gemeente

Deconinck benadrukt wel dat barbecueën thuis nog steeds mag. “En verenigingen die een barbecue willen organiseren kunnen altijd een aanvraag indienen die dan apart beoordeeld wordt. Het zijn ook mensen van buiten de gemeente die hier de natuur opzoeken. Ik ga er van uit dat onze Leeuwenaren hun barbecuestellen toch in de eerste plaats in hun eigen tuin gebruiken.”

Beersel loste probleem al op

In buurgemeente Beersel rekenden ze enkele jaren geleden al af met het probleem. Toen mocht in het park Frankveld nog gebarbecued worden op een speciaal ingerichte plaats. Dat liep uit de hand en dus werd het barbecueën er verboden. Wat later doken er plots ook ‘clandestiene’ barbecueplaatsen op. “We hebben het verbod op barbecueën destijds in ons GAS-reglement opgenomen”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “Wie betrapt wordt krijgt een boete. Vandaag stelt het probleem zich niet meer. Ik heb toch geen weet meer van veel incidenten in onze gemeentelijke parken. De politie houdt er toezicht op maar in parken als Frankveld rekenen we ook op de parkwachters die het Vlaams Agentschap Natuur en Bos op pad stuurt want zij staan in voor het beheer van dat domein. In het provinciedomein van Huizingen wordt er ten slotte al zeker niet gebarbecued want daar moeten de bezoekers eerst al hun spullen binnen smokkelen via de bewaakte ingang.”