Werken van start op Bergensesteenweg: verkeershinder verwacht vanaf maandag Wim De Smet

04 september 2020

14u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start maandag met het plaatsen van een groot opvangrooster voor regenwater op de Bergensesteenweg. De werken duren een week en zullen flink wat verkeershinder veroorzaken.

Het opvangrooster wordt geplaatst op de rotonde ter hoogte van de Lotstraat. De ingreep moet het water bij hevige regenval sneller laten wegvloeien. Het AWV gaat tegelijk ook een waterafvoer aanleggen in de Jan-Baptist Wautersstraat, ter hoogte van de onverharde weg.

De Bergensesteenweg blijft open voor alle verkeer tijdens de werkzaamheden maar er wordt wel veel verkeershinder verwacht, vooral maandag en dinsdag. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde slechts beperkt toegankelijk. De Bergensesteenweg blijft open in beide rijrichtingen maar met slechts één rijstrook per rijrichting. De werken aan de Lotstraat en de Jan-Baptist Wautersstraat worden afzonderlijk uitgevoerd om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. De aannemer moet klaar zijn tegen vrijdag 11 september.