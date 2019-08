Werken op kruispunt N6/Georges Wittouckstraat: Verkeer moet in beide richtingen over één rijstrook Bart Kerckhoven

19 augustus 2019

10u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Nog eind september wordt er gewerkt op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw ter hoogte van de kruispunten op de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan.

Het verkeer moet vanaf maandag 19 augustus tot 13 september in beide richtingen tussen Halle en Brussel over 1 rijstrook rijden. Vanaf 13 september tot 24 september worden er nog overkoppelingen geplaatst in het voetpad maar die werken hebben geen impact op het verkeer. Vanaf dan tot maart 2020 worden de huisaansluitingen op de nieuwe nutsleidingen aangesloten.

De werken gaan vooraf aan een grotere werf. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant namelijk vanaf maart een grote herinrichting van de kruispunten. De kruispunten en het tussenliggende wegvak worden niet alleen bovengronds volledig heringericht, ook de riolering wordt volledig vernieuwd. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.