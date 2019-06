Werken gepland op kruispunt Pauwke: omrijden tot eind augustus Bart Kerckhoven

16 juni 2019

14u32 0 Sint-Pieters-Leeuw Het kruispunt Pauwke in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt opnieuw aangelegd. Vanaf maandag 17 juni zal er geen verkeer meer mogelijk zijn en moet er omgereden worden.

Het kruispunt Pauwke krijgt een extra afslagstrook en er worden nieuwe dynamische verkeerslichten geplaatst. Zo zal het verkeer beter kunnen doorstromen en zal het kruispunt veiliger zijn voor iedereen. Maar voor het zover is, moet er wel eerst gewerkt worden en dus gaat het kruispunt meer dan twee maanden dicht. Omrijden kan via de Bergensesteenweg en de Lotstraat. Plaatselijk is er nog een omleiding via de Hendrik Vanhouchestraat, Jules Sermonstraat en Rink. Alle informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken-pauwke/omleiding-verkeer.