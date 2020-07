Wereldbekende Rozentuin in Coloma krijgt opknapbeurt: Natuur en Bos op zoek naar ontwerper via Europese wedstrijd Bart Kerckhoven

08 juli 2020

De Rozentuin in Coloma krijgt een opknapbeurt. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos gaat op zoek naar een ontwerper om de toeristische trekpleister van Sint-Pieters-Leeuw in een nieuw jasje te steken.

Er bloeien drieduizend variëteiten van rozen uit heel de wereld in de Rozentuin aan het Colomakasteel. Door de enorme verscheidenheid aan rozensoorten kennen liefhebbers over heel de wereld de Rozentuin. De tuin zelf is onderverdeeld in verschillende deeltuinen. Zo kan je er soorten vinden uit België, Nederland, Duitsland en Engeland maar ook Japan, China, Australië en Denemarken hebben er een eigen hoek.

Natuur en Bos wil nu de tuin moderniseren en aanpassen aan de behoeftes van vandaag. “De rozentuin van Coloma vindt zijn gelijke niet”, zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van Natuur en Bos. “Maar we mogen ook niet blind zijn voor nieuwe maatschappelijke behoeften. We mogen en moéten ambitieus zijn in het hertekenen van het domein, waarbij we vertrekken van de sterktes en de expertise die we al ruim twintig jaar hebben opgebouwd. Natuur en Bos wil een nieuw en aantrekkelijk verhaal voor de rozentuin, met centraal daarin de roos met focus op natuur- en cultuurbeleving doorheen álle seizoenen en voor álle bezoekers.”

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is blij met de plannen. Het bestuur laat er momenteel het Landhuis De Viron verbouwen aan de rand van het domein. “Het park met de rozencollectie is een grote troef voor de gemeente”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “We zijn blij om met Natuur en Bos de mogelijkheden te kunnen bekijken voor een ‘versie 2.0’ van de rozentuin. De nieuwe visie die we gaan ontwikkelen zal ook antwoord geven op de vele evenementen die we organiseren in het domein, van kampioenschappen voor trekpaarden tot het Gordelfestival. Zo denken we ook aan een ruime shelter of onthaalruimte in de rozentuin zelf, complementair aan onze ontmoetingsruimten en zalen in het kasteel en landhuis De Viron.”

Agentschap Natuur en Bos zal via een Europese wedstrijd waarbij ook het team van de Vlaamse Bouwmeester betrokken wordt op zoek gaan naar een ontwerper. Beheertechnieken, waterbeheersing en organische kringlopen zijn maar enkele van de belangrijke criteria die gehanteerd zullen worden.