Wekelijkse markt eind november opnieuw op de vertrouwde locatie Bart Kerckhoven

15 november 2019

De wekelijkse markt aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw vindt vanaf 22 november opnieuw plaats op de vertrouwde locatie aan de Rink. Door de wegenwerken in het centrum moesten de marktkramers even uitwijken maar vanaf dan staan ze dus elke vrijdag tussen 15 uur en 19 uur opgesteld aan de Rink.