Weg met papiermolen van de bedrijfsbelasting: Leeuw kiest voor aparte roerende voorheffing voor bedrijven Bart Kerckhoven

04 december 2019

19u16 7 Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw schaft de bedrijfsbelasting af en voert als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen een aparte roerende voorheffing voor industriële bedrijven in. “Zelfs met dat tarief blijven we ongeveer twintig procent onder het Vlaamse gemiddelde”, aldus burgemeester Luc Deconinck (N-VA).

In Sint-Pieters-Leeuw betalen zelfstandigen en ondernemingen voortaan geen bedrijfsbelasting meer op basis van de bedrijfsoppervlakte. Die belasting werd in 2007 ingevoerd, maar werd niet echt enthousiast onthaald. Jaarlijks werd er zo 800.000 euro opgehaald bij de btw-plichtigen in de gemeente. “Maar zowel voor de kleine zelfstandigen als de grote ondernemingen kwam er heel wat papierwerk bij kijken om die aangifte te doen”, zegt schepen voor Lokale Economie Herwig Smeets (N-VA). “Omdat veel zaken kleiner zijn dan honderd vierkante meter moesten die de belasting niet betalen, maar het moest toch steeds gemeld worden. De ambtenaren van de gemeente hadden dan weer de handen vol om al die informatie te verzamelen en te verwerken.”

Billijk

Daarom kiest Sint-Pieters-Leeuw nu voor een eenvoudiger systeem dankzij een nieuwe mogelijkheid die werd opgenomen in het Vlaams decreet voor lokaal bestuur. “We voeren een onroerende voorheffing in op industriële kadastrale inkomens”, legt burgemeester Luc Deconinck uit. “We zijn één van de eerste gemeenten die gebruik maken van de mogelijkheid om dat te doen. Voor de meeste bedrijven betekent het zelfs een verlaging van hun belasting. Enkel bedrijven die op een kleine oppervlakte heel veel kapitaal hebben staan, zullen meer moeten betalen. Maar dan nog zal het billijk zijn. We gaan zo zeker geen bedrijven wegjagen. De bedoeling is wel dat de opbrengst hetzelfde blijft.”

Minder administratie

Ongeveer tweeduizend btw-plichtigen zullen zo eenvoudiger belast worden en de meesten zullen dus minder betalen. “Die onroerende voorheffing van 740 opcentiemen voor industriële bedrijven ligt twintig procent lager dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt schepen Herwig Smeets. “Daarbij heffen andere gemeenten zelfs vaak nog een bedrijfsbelasting bovenop die opcentiemen. Ik ben zelf ondernemer en met dit nieuwe systeem wordt Sint-Pieters-Leeuw in de rand rond Brussel zelfs heel aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren. En voor de kleine handelaars, landbouwers en zelfstandigen in hoofd- of bijberoep valt heel wat administratie weg.”

Voor de burgers in de gemeente heeft het gemeentebestuur ook goed nieuws. Voor hen blijven de opdeciemen op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd. Volgende week wordt het voorstel van het college besproken op een gemeenteraadscommissie en op 19 december zal de gemeenteraad zich dan uitspreken over het nieuwe systeem en de rest van de meerjarenplanning.