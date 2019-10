Weekje langer wachten op de kermis door wegenwerken Bart Kerckhoven

09u53 6 Sint-Pieters-Leeuw De kermis in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt pas volgende week opgesteld en dat betekent dat kinderen zich dus nog niet deze herfstvakantie op de attracties kunnen uitleven.

De kermis wordt pas opgesteld op donderdag 7 november vanaf 18 uur en dat heeft alles te maken met de wegenwerken aan de Pepingensesteenweg en de Hendrik Vanhouchestraat. Door de opbouw van de foor uit te stellen blijft het centrum toch bereikbaar. Donderdag 7 november gaat de Pepingensesteenweg opnieuw open. De werken aan de Galgstraat zijn een dag later klaar. Na de jaarmarkt starten de werken aan de Pepingensesteenweg tussen de Hendrik Vanhouchestraat en de Impeleer. De Impeleer en Frans Pickéstraat blijven in die fase bereikbaar via de Pepingensesteenweg.