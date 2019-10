Wapenfreak moet zich laten behandelen WHW

17 oktober 2019

16u46 0 Sint-Pieters-Leeuw Herwig B. (51) uit Vlezenbeek, de beruchtste wapenverzamelaar van het land, heeft de autonome probatiestraf gekregen. Eerder kreeg eerder bij verstek 9 maanden cel voor verboden wapenbezit. Hiertegen tekende hij met succes verzet aan.

De man moet zich psychologisch laten begeleiden van de rechter. Indien hij dit niet doet wacht hem een celstraf van 6 maanden. De man kwam in het verleden meermaals in aanraking met het gerecht door zijn wapenobsessie. Toen zijn ex eind 2015 rondbazuinde dat hij nog steeds (oorlogs)wapens verzamelde werd in januari 2016 een onderzoek gestart. Uit observaties bleek dat de man nog steeds wapenbeurzen bezocht en daar wapens illegaal zou verkopen. Bij een huiszoeking in zijn loods, waar hij indertijd zelfs letterlijk woonde tussen de wapens, vonden speurders voor de zoveelste keer een enorme verzameling wapens. Bommen, machinegeweren en zelfs een heuse tankraket werden er aangetroffen. Een jaar geleden kreeg hij hiervoor bij verstek een effectieve celstraf van 9 maanden. Toen B. hiervan kennis kreeg, tekende hij meteen verzet aan. Zijn advocaat had om een milde straf gekregen. “Al die wapens waren gedemilitariseerd en ongevaarlijk. Daarom dacht mijn cliënt dat ze niet verboden waren. In dit dossier zijn trouwens geen bewijzen”, aldus zijn advocaat. De rechter ging hier op in en gaf hem de autonome probatiestraf.