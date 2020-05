Wachten op mondmaskers... Think Pink kan pas eind mei leveren in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

15 mei 2020

14u40 4 Sint-Pieters-Leeuw De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zullen tot eind mei geduld moeten hebben als ze een mondmasker willen via de gemeente. Think Pink, de organisatie die de mondmaskers zou leveren, heeft laten weten dat de voorziene levering op 18 mei niet doorgaat.

“De productie van de maskers loopt volgens plan”, laat het gemeentebestuur weten. “Het proces dat daarop volgt, vormt echter een probleem. Het logistieke en dedouaneringsproces blijkt een hele uitdaging en neemt meer tijd in beslag dan verhoopt. Het gemeentebestuur en de vrijwilligers staan paraat om de mondmaskers, zodra ze geleverd zijn, te sorteren en te bedelen in de brievenbussen.”

Think Pink laat dus weten dat de mondmaskers in de laatste week van mei zullen geleverd worden. “Onze vrijwilligers hebben een aantal dagen nodig om de maskers te kunnen sorteren en verdelen. De eerste week van juni zou iedereen een mondmasker in de bus moeten hebben”, klinkt het nog bij het gemeentebestuur.