Vrouw vlucht na ongeval en eindigt vervolgens op middenberm van Bergensesteenweg Tom Vierendeels

19 mei 2020

10u56 0 Sint-Pieters-Leeuw Een spectaculair verkeersongeval heeft een vrouw maandag voor de Halse politierechtbank gebracht. Ze pleegde vluchtmisdrijf na een eerdere botsing en kwam vervolgens op een middenberm terecht. Ze had ook te veel gedronken.

Het ongeval deed zich op 23 juni van vorig jaar voor op de Bergensesteenweg. De vrouw botste eerst tegen een vrachtwagen en reed verder. “Omdat ze in shock was”, pleitte haar advocaat. “Verderop wilde ze dan toch rechtsomkeer maken, maar daarbij kwam ze met de bestelwagen bovenop de middenberm terecht.” De politie werd rond 1.55 uur verwittigd. Bij de controle bleek ze 2,22 promille in het bloed te hebben.

De advocaat schetste de situatie van de vrouw om het hoge promillegehalte te duiden. “Ze was naar een afscheidsfeestje geweest van vrienden die naar Spanje vertrokken”, klonk het. “Daar had ze gesprekken met vrienden van haar moeder die niet zo lang geleden plots was overleden. Haar moeder was haar beste vriendin en ze had het daar enorm zwaar mee. Ze dronk vier glazen wijn op het feestje en door een gastric bypass wordt de alcohol veel trager afgebroken. Ze voedt momenteel ook een zoon met een beperking op. De vrouw beseft dat ze het niet had mogen doen. Momenteel zit ze in schuldbemiddeling, dus een alcoholslot kan ze financieel niet aan.”

Politierechter Dina Van Laethem had weinig oren naar het verhaal en sprak een stevige straf uit. De vrouw kreeg twee keer een boete van 1.600 euro, maar telkens met de helft uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van vier maanden. Als ze haar rijbewijs nadien terug wil moet ze slagen voor medische en psychologische testen. Tot slot sprak de rechter toch een alcoholslot voor de duur van een jaar uit. De kosten daarvan mogen wel in mindering gebracht worden van de geldboetes.