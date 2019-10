Vrouw in de cel na neersteken van echtgenoot Wouter Hertogs & Tom Vierendeels

15 oktober 2019

00u07 1 Sint-Pieters-Leeuw Een 36-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw zit in de cel op verdenking van poging doodslag nadat ze haar partner heeft neergestoken. De man verkeerde in levensgevaar, maar zijn toestand zou in tussen stabiel zijn. Zelf ontkent ze de feiten.

Het incident gebeurde afgelopen weekend in een appartement in de Jan Baptist Wautersstraat aan het kruispunt met de Galgstraat. “Het slachtoffer, een 45-jarige man, verklaarde bij aankomst van de politie dat zijn 36-jarige vrouw hem had neergestoken”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn.” De steekpartij zou zich hebben voorgedaan bij een hoogoplopende ruzie tussen de twee geliefden. “De vrouw werd verhoord, maar ze ontkent de feiten”, gaat Blondeau verder. “Ze werd niettemin voor poging doodslag voor de onderzoeksrechter geleid die haar ook liet aanhouden.”