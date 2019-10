Vrouw die man neerstak blijft (nog even) in cel WHW

22 oktober 2019

18u17 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 36-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw blijft in de cel op verdenking van poging doodslag nadat ze haar partner heeft neergestoken. De raadkamer liet haar weliswaar vrij onder elektronisch toezicht maar het parket tekende hiertegen beroep aan. De man verkeerde in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel.

Het incident gebeurde afgelopen weekend in een appartement in de Jan Baptist Wautersstraat aan het kruispunt met de Galgstraat. Het slachtoffer, een 45-jarige man, verklaarde bij aankomst van de politie dat zijn 36-jarige vrouw hem had neergestoken. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn. De steekpartij deed zich voor bij een hoogoplopende ruzie tussen de twee geliefden, ook al ontkende zij in haar verhoren de poging doodslag. De raadkamer besliste haar vrij te laten onder elektronisch toezicht maar omdat het parket in beroep ging zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling moeten beslissen over haar vrijlating.